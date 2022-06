Mit der Aktie von Lanxess ging es zuletzt immer weiter nach unten. Nun hat das Analysehaus Warburg Research die Einstufung für die MDAX-Titel auf "Buy" mit einem Kursziel von 70 Euro belassen. Die Investorenveranstaltung habe die Investment-Story bestätigt, schrieb Analyst Oliver Schwarz in einer am Montag vorliegenden Studie.Sollten russische Erdgas-Lieferungen weiter eingeschränkt oder sogar ganz eingestellt werden, habe das Chemieunternehmen einen Notfallplan in der Tasche. Indes hatten kürzlich ...

