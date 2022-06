Die Integration aller von Share.P erfassten Parkplätze in Google Maps ermöglicht die Reservierung von Parkplätzen am Zielort und reduziert damit den Parksuchverkehr massiv.Zürich - Das Startup Share.P lanciert die Initiative Park & Bike. Das Startup kooperiert mit FIFTEEN, einem führenden europäischen Hersteller von Shared Bikes, um die Stadt Zürich und weitere urbane Zentren bei ihren Plänen zu unterstützen, freie Flächen für neue Velowege zu schaffen. Share.P hat die Initiative Park & Bike ins Leben gerufen, die eine Lösung für die Velomobilität in urbanen Zentren...

