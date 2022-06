Ist der Traum von einer Wohnung am Meer oder in den Bergen überhaupt noch bezahlbar? Eine Analyse der Angebotspreise von Eigentumswohnungen in 63 ausgewählten deutschen Ferienorten von immowelt zeigt, wie hoch die Wohnungspreise in den einzelnen Regionen sind. Sylt Spitzenreiter vor NorderneyDie größte Summe müssen Immobilienkäufer auf Sylt aufbringen, wo der Quadratmeter auf 14.300 Euro kommt. Ein Wohnung mit 75 m2 kostet auf der Nordseeinsel somit über 1 Mio. Euro. Damit ist Sylt sogar ein noch ...

Den vollständigen Artikel lesen ...