Berlin (ots) -Der CBD Online Shop Edelhanf hat einen großen CBD Test durchgeführt und die besten CBD Öl Tropfen einem Vergleich unterzogen. Ebenso wurde die Bewertung der Stiftung Warentest zum Thema CBD herangezogen. Hinsichtlich Qualität und Preisvergleich sind die CBD Öl Testsieger 2022 nach Konzentration an Cannabidiol unterteilt:- CBD Öl 5 Testsieger- CBD Öl 10 Testsieger- CBD Öl 15 Testsieger- CBD Öl 20 Testsieger- CBD Öl 25 TestsiegerDer CBD Öl Preisvergleich samt den Bewertungen und Erfahrungsberichten aus 2022 kann unter https://edelhanf.de/cbd-oel-testsieger/ eingesehen werden.Im CBD Test berücksichtige Kriterien für QualitätIm Handel sind viele CBD Öle erhältlich. Der Konsument muss aber zahlreiche Entscheidungen treffen. Welche Konzentration des CBD Hanföls soll er wählen? Ist ein CBD Öl in BIO-Qualität besser als konventionell hergestelltes? Welches Extraktionsverfahren ist zu bevorzugen. Soll man ein CBD Öl als Isolat oder ein reines und natürliches CBD Vollspektrum Öl kaufen? Diese Fragen wurden im den CBD Test neben den Preisen pro Milliliter bzw. Milligramm Cannabidiol berücksichtigt.Welche CBD Öle sind in Deutschland legal und im Handel erhältlich?CBD Öle können in den unterschiedlichsten Konzentrationen gekauft werden. Erhältlich ist Hanföl mit 5%, 10%, 15%, 20%, 25% und mehr Prozent Cannabidiol. Da die Konzentration von Cannabidiol individuell unterschiedlich aufgenommen wird, werden CBD Öle mit niedrigen Konzentrationen hauptsächlich verwendet, um die Anwendung zu testen. Allgemein gilt, dass die Stärke des CBD Öls umso größer ist, je höher die darin enthaltene Menge Cannabidiol ist.Im CBD Öl Preisvergleich zeigte sich, dass die Kosten für die gleiche Menge bei verschieden hohen Konzentrationen unterschiedlich hoch sind. So können Konsumenten bei hochdosiertem CBD Öl mit 25 Prozent oder mehr im Vergleich zu niedrig konzentrierten Hanfölen Geld sparen.CBD Öl Preisvergleich: Kosten für CBD Öl hängen von der Konzentration abAm teuersten sind Öle, die eine hohe Konzentration an CBD enthalten. Abhängig von dem Herstellungsverfahren und der Qualität kostet ein- CBD Öl mit fünf Prozent zwischen 20 und 30 Euro.- CBD Öle mit 10 Prozent sind zwischen 25 und 50 Euro erhältlich.- CBD Öle mit 15 Prozent Cannabidiol kosten bereits zwischen 50 und 80 Euro.- Am teuersten sind CBD Öle, die 20%, 25%, 27% oder mehr Prozent CBD enthalten. Sie kosten über 100 Euro je 10ml.Der Preisunterschied zwischen dem Preis-leistungs-Sieger und dem teuersten CBD Öl mit gleicher Konzentration betrug im Test über 40 Euro je Flasche.Empfehlung aus dem Test ist das Vitadol CBD Öl (auch in Apotheken erhältlich) und das Cannadol Cannabisöl, die in den verschiedenen Kategorien nach Konzentration als Testsieger hervorgehen:- Vitadol (https://edelhanf.de/vitadol-cbd/) Hanföl in verschiedenen Konzentrationen- Cannadol (https://edelhanf.de/cannadol-cbd/) Cannabisöl in verschiedenen Konzentrationen.Vaay CBD Mundspray und CBD Vital Öl im TestMit leichten Abstrichen konnte auch das Produkt von VAAY punkten. Im Test und Preisvergleich schneidet das VAAY CBD (https://edelhanf.de/vaay-cbd/) Mundspray mit gut ab und schafft es in die Empfehlungsliste.Ebenso großer Beliebtheit erfreut sich bei vielen Anwendern das CBD Vital Öl (https://edelhanf.de/cbd-vital/) und das BIO CBD Öl im Vollspektrum von BioBloom (https://edelhanf.de/biobloom-cbd/) der österreichischen Hersteller.Der Unterschied zwischen Bio CBD Ölen von Demeter und konventionellem CBD Öl im TestDer Hanf, der für die Produktion von Bio CBD genutzt wird, darf nicht mit künstlichem Dünger, Pestiziden und synthetischen Pflanzenschutzmitteln behandelt werden. Mit Demeter Äckern wird die natürliche Landschaft und die Artenvielfalt der darin lebenden Tieren und Pflanzen gefördert. Wird der Hanf entsprechend den Demeter Richtlinien angebaut, müssen strenge Auflagen erfüllt werden. Für andere Biosiegel sind die Anforderungen geringer.So muss zum Beispiel die bebaute Fläche mit natürlichem Dünger, der direkt auf dem Bauernhof produziert wird, gedüngt werden. Schädlinge werden durch Nützlinge auf natürliche Weise bekämpft.Konventionelles CBD Öl kann mit einer industriellen Landwirtschaft angebaut werden. Eventuell werden die Pflanzen Indoor mit Kunstlicht angebaut. Dieser Anbau ist wegen des hohen Energieverbrauchs nicht nachhaltig.Warum ist ein CBD Vollspektrum Öl besser?Normales CBD Öl besteht aus dem Trägeröl und Cannabidiol. Dabei enthält die Hanfpflanze noch andere wertvolle Inhaltsstoffe wie Terpene und sekundäre Pflanzenwirkstoffe. Durch die Kombination der einzelnen Inhaltsstoffe wird die Wirkung des Öls verbessert. Diese Steigerung wird auch als Entourage Effekt bezeichnet.Carphyllen, Mycren und Pinen wirken unterstützen die angstlösende und beruhigende Wirkung des CBD. Gemeinsam mit Limonen und Linalool kann CBD eingesetzt werden, um Akne zu lindern.Da Terpene das Wirkungsspektrum von Cannabidiol vergrößern, ist ein Vollspektrum Öl immer besser wirksam als reines CBD Öl.Wie wird CBD aus der Hanfpflanze extrahiert?Für die Herstellung von CBD werden die Blätter und Blüten von Nutzhanf verwendet. Weibliche Nutzhanfpflanzen enthalten große Mengen Cannabidiol, aber nur eine geringe Menge THC, das für die psychoaktive Wirkung verantwortlich ist.Meistens wird bei der Herstellung das CO2 Extraktionsverfahren eingesetzt. Durch hohen Druck und CO2 werden die wertvollen Inhaltsstoffe aus der Pflanze freigesetzt. Nach Senkung des Drucks trennen sich diese Substanzen von dem CO2. Dabei bleiben alle natürlichen Inhaltsstoffe in vollem Umfang erhalten. Durch Erhitzung erfolgt die Umwandlung der CBDA Säure in aktives CBD.Bei der Decarboxylierung bleiben neben CBD auch weitere Phytocannabinoide, Flavonoide und Terpene erhalten.Außerdem enthält das Öl Mineralstoffe, Spurenelemente, Vitamine, Chlorophyll, Omega 3 und 6 Fettsäuren und Carotinoide.Damit das gewonnene CBD einfach angewendet werden kann, erfolgt die Beimischung eines Trägeröls. Gut geeignet sind Kokosöl, Traubenkernöl und Olivenöl. Hanföl als Trägeröl verursacht einen bitteren Geschmack der Ölmischung.CBD wird auch durch Extraktionsverfahren mit Ölen oder Lösungsmitteln gewonnen. Besonders reines CBD in Form von Kristallen entsteht nur bei der Kohlendioxid-Extraktion.Bestes CBD Öl mit CO2- und Ultraschall ExtraktionDie Gewinnung von sehr hochwertigen CBD Ölen ist mit Ultraschall möglich. Die Ultraschallwellen brechen die Zellwände der Hanfpflanze auf. Dadurch kann das Lösungsmittel besser in die Zellen eindringen und die Inhaltsstoffe herauslösen. Durch den Einsatz von Ultraschall bei der CO2 Extraktion können besonders hochwertige Cannabinoide aus der Hanfpflanze gelöst werden.Wie beurteilt die WHO die Wirkung von CBD auf die Gesundheit?Anders als THC wird CBD von der WHO nicht als Betäubungsmittel eingestuft. In zahlreichen Studien konnte nachgewiesen werden, dass CBD nicht mit Cannabis zu vergleichen ist. Cannabidiol hat keine psychoaktive Wirkung und es ist nicht schädlich für die Gesundheit. Nebenwirkungen treten nicht auf.Die WHO stellt sogar fest, dass sich CBD positiv auf die Gesundheit auswirken kann. Cannabidiol hat also eine möglicherweise therapeutische Wirkung. Zu diesem Punkt müssen aber noch weitere Studien durchgeführt werden.Wie bewerten die Verbraucherzentrale und die Stiftung Warentest CBD Öl?Gemäß dem Bundesamt für Verbraucherschutz und Lebensmittelsicherheit seien Produkte mit CBD nicht als Lebensmittel zugelassen. Zusätzlich sind klinische Aussagen bei der Bewerbung von Nahrungsergänzungsmitteln mit CBD untersagt.Auch die Stiftung Warentest musste feststellen, dass noch eine zu geringe Anzahl von Studien vorliegt, um eine konkrete Aussage über die gesundheitsfördernde Wirkung von CBD Ölen treffen zu können.Da auch Nebenwirkungen wie Durchfall, Verlust des Appetits und Schläfrigkeit sowie Wechselwirkungen mit Medikamenten auftreten können, wird generell empfohlen, CBD Öle erst nach Rücksprache mit einem Arzt einzunehmen.Ist CBD Öl in Deutschland im Handel legal?Derzeit wird über die Zulassung von CBD als Lebensmittel diskutiert. Der Verkauf wird in Deutschland legal abgewickelt. Am 22. März 2022 hat das Verwaltungsgericht von Köln CBD Tropfen als Arzneimittel eingestuft. Eine Zulassungsbewilligung muss beantragt werden. Das Urteil ist noch nicht rechtskräftig.Um nicht unter das Betäubungsmittelgesetz zu fallen, dürfen die CBD Öle nur maximal 0,2 Prozent THC enthalten. Wird der THC Gehalt überschritten, können eine verzögerte Reaktionsfähigkeit und psychoaktive Wirkungen auftreten. Um diese Probleme zu vermeiden, werden alle CBD Öle auf den Gehalt an THC überprüft.Pressekontakt:Endower GmbHAlexanderplatz 110178 Berlinhttps://edelhanf.de/Telefon: +4930403677188E-Mail: info@edelhanf.deOriginal-Content von: Edelhanf CBD Shop, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/163828/5252767