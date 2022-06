Mineola, New York (ots/PRNewswire) -RevBits, Anbieter von Cybersecurity-Lösungen, wird für seine Endpoint-Sicherheitslösung als Gewinner in der Kategorie Produkt oder Dienst für Endpoint Detection ausgezeichnetRevBits, ein Unternehmen für einheitliche Cybersicherheit für Unternehmensendpunkte, Cloud- und On-Premises-Systeme, gab heute bekannt, dass es den Fortress Cybersecurity Award 2022 für Endpoint Detection für seine Lösung RevBits Endpoint Security in der Kategorie Endpoint Detection - Produkt oder Dienst gewonnen hat. Der Fortress Cybersecurity Award, der von der Business Intelligence Group verliehen wird, zielt darauf ab, die weltweit führenden Unternehmen und Produkte zu identifizieren und zu belohnen, die sich für den Schutz von Daten und elektronischen Ressourcen vor Bedrohungen einsetzen.RevBits freut sich, in den folgenden Kategorien ausgezeichnet zu werden:- 2022 Fortress Cybersecurity Award: Endpoint Detection - Produkt oder Dienst- RevBits Endpoint Security- 2022 Fortress Cybersecurity: Auszeichnung als Finalist- RevBits Privileged Access Management"Als Entwickler von Software für die Cybersicherheit konzentrieren wir uns darauf, unseren Kunden ausgefeilte und robuste Lösungen zur Verbesserung ihrer Sicherheitslage zu bieten", so David Schiffer, CEO von RevBits. "Die Auszeichnung für unsere Endpoint Security-Lösung und die Anerkennung von Fortress für unser Privileged Access Management-Produkt ist sehr lohnend. Dank der Bemühungen unserer Entwicklungsteams und der von unserem CTO Mucteba Celik geleiteten Technologie-Roadmap werden wir unsere Lösungen weiter verbessern, um unseren Kunden überlegene Erkennung, Blockierung, Schadensbegrenzung und Kontrolle zu bieten.""Endpoint Security (EPS) ist ein Schlüsselprodukt in unserer Suite von Unternehmenslösungen", erläuterte Mucteba Celik, CTO. "Der EPS-Markt ist hart umkämpft, und es ist eine große Ehre, ausgezeichnet worden zu sein. "Bei der Entwicklung von EPS haben wir uns darauf konzentriert, eine 100-prozentige Erkennungsleistung zu erreichen, bei der es keine Fehlalarme gibt. Wir haben große Fortschritte bei der Entwicklung der leistungsfähigsten Lösung für Endpunktsicherheit, Erkennung und Reaktion gemacht, die es gibt. So haben wir beispielsweise eine Anti-Rootkit-Technologie entwickelt, die vor Malware-Angriffen auf Kernel-Ebene schützt und für die ein US-Patent erteilt wurde."Informationen zu RevBitsRevBits wurde 2018 gegründet und ist ein umfassendes Cybersicherheitsunternehmen, das seinen Kunden einen hervorragenden Schutz und Service bietet. Durch das Angebot mehrerer fortschrittlicher Sicherheitstools, die über eine einheitliche Sicherheitsplattform verwaltet werden können, bietet RevBits Schutz vor den anspruchsvollsten Cyber-Bedrohungen, denen Unternehmen ausgesetzt sind. Der Hauptsitz von RevBits befindet sich in Mineola (New York) mit Niederlassungen in Princeton (New York), Boston (Massachusetts), London (England) und Antwerpen (Belgien). Für weitere Informationen über RevBits besuchen Sie bitte www.revbits.com/aboutrevbits.Pressekontakt:neal.hesterberg@revbits.com Foto - https://mma.prnewswire.com/media/1831967/FortressCyberSecurityAward_2022.jpgLogo - https://mma.prnewswire.com/media/1222447/revbits_logo__002.jpgOriginal-Content von: RevBits LLC, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.ch/de/pm/100074953/100891247