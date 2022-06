Ein neues Youtube-Video aus dem Kliemannsland mit dem Titel "Das Kliemannsland hat sich von Fynn Kliemann distanziert" macht alles, außer sich von Fynn Kliemann zu distanzieren. Vielmehr scheint es mit emotionalen Szenen und Nahbarkeit Besucher:innen und Kooperationspartner:innen anlocken zu wollen. "Warum schieben alle so einen Hass aufs Kliemannsland? Was haben hier diese 30 Leute damit zu tun?", sagt ein Teammitglied als Reaktion auf die Flut an Hasskommentaren, mit denen sich die Gruppe nach dem Öffentlichwerden von Kliemanns Maskenaffäre konfrontiert sah, in dem Youtube-Video vom 19. Juni mit dem Titel "Das ...

Den vollständigen Artikel lesen ...