Bereits 2020 hatte auch BASF nach Tesla in Brandenburg eine Elektro-Offensive gestartet. In der Lausitz betreibt der DAX-Konzern eine Batterie-Fabrik. Heute kündigte das Unternehmen eine weitere Investition vor Ort an. Damit will BASF führend in einem Bereich werden, der Elektromobilität und ein weiteres wichtiges Thema verbindet.Der Chemiekonzern will an seinem Lausitzer Standort bei der Produktion von Batterie-Materialien und beim Batterie-Recycling noch mehr in die Kreislaufwirtschaft investieren. ...

