DAX zum Wochenstart fester: Entfernung von der 13000 am US-Feiertag mit wenig Volumen aber der Schwung könnte ausgebaut werden. DAX mit starkem Wochenstart Nach dem Verfallstag am Freitag warteten die Marktteilnehmer heute gespannt auf die ersten Signale. Sie waren positiv und brachten die Futures bereits in der Vorbörse in eine ...

