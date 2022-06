DORTMUND (dpa-AFX) - Thorgan Hazard könnte einem Medienbericht zufolge den Fußball-Bundesligisten Borussia Dortmund in Richtung England verlassen. Wie die "Bild" am Montag online berichtete, hat Premier-League-Club Newcastle United Interesse an dem Offensivspieler. Der belgische Nationalspieler war 2019 von Borussia Mönchengladbach zum deutschen Vizemeister gewechselt und hat dort noch einen Vertrag bis Sommer 2024./mkl/DP/mis