Bahnt sich ein stärkerer Bewegungsimpuls an? Und wenn ja, in welche Richtung könnte sich ein etwaiger Ausbruch entwickeln? Der Weizenmarkt bleibt unter dem Einfluss geopolitischer Geschehnisse. Die letzten Wochen bewegte sich der Preis in einer vergleichsweise engen Handelsspanne respektive Schiebezone. Bahnt sich ein stärkerer Bewegungsimpuls an? Und wenn ja, in welche Richtung könnte sich ein etwaiger ...

Den vollständigen Artikel lesen ...