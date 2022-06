von Andreas Hohenadl, Euro am Sonntag Eine Wirtschaft ohne Abgase - so soll Europa im Jahr 2050 aussehen. Doch der Weg bis dorthin ist holprig. Das zeigte sich diese Woche, als das Europäische Parlament wichtige Weichen für das Zwischenziel "Fit for 55" stellen wollte. "Fit for 55" heißt das umfangreiche ...

Den vollständigen Artikel lesen ...