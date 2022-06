KIEL (dpa-AFX) - CDU und Grüne in Schleswig-Holstein wollen am Dienstag ihre Koalitionsverhandlungen abschließen. In Kiel treffen sich die Spitzen beider Parteien, um offen gebliebene Punkte zu klären. Diese betreffen auch den Finanzrahmen für die künftige Arbeit und den Zuschnitt der Ministerien. Am Abend sollen die Gespräche im Wesentlichen zum Ende gebracht werden. Die Vorstellung des Koalitionsvertrages ist für Mittwochnachmittag geplant, nach einem weiteren Treffen der Hauptverhandlungsrunde.

Spitzenvertreter beider Parteien hatten sich wiederholt zuversichtlich gezeigt, dass alle Fragen gelöst können und der Zeitplan eingehalten werden kann. Die endgültigen Entscheidungen über das Zustandekommen der Koalition treffen Landesparteitage am nächsten Montag./wsz/DP/mis