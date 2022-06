Wichtige Punkte Ich lebe nach einem Budget, um sicherzustellen, dass ich mein Geld sinnvoll einsetze. Ich habe teure Kekse in mein Budget aufgenommen. Du kannst dir die Dinge leisten, die du liebst, und trotzdem verantwortungsvoll mit deinem Geld umgehen. Vor kurzem waren mein Mann und ich in einem Einkaufszentrum namens Disney Springs in Orlando. Wie jedes Mal, wenn wir dort sind, haben wir mehrere sehr teure Kekse gekauft, die jeweils 6 US-Dollar kosteten. Das mag nach viel Geld klingen, aber ...

Den vollständigen Artikel lesen ...