Partnerschaften mit bestehenden Eigentümern zur Beschleunigung des Wachstums

Avania, die herausragende globale MedTech-Auftragsforschungsorganisation ("CRO") mit umfassendem Service, gab heute bekannt, dass Astorg eine Mehrheitsbeteiligung an dem Unternehmen erworben hat. Astorg wird zusammen mit Kester Capital ("Kester") einem derzeitigen Investor, der beabsichtigt, eine Minderheitsbeteiligung zu behalten aktiv die Pläne des Managements unterstützen, die Entwicklung von Avania als Anbieter von MedTech-Lösungen voranzutreiben.

Avania mit Hauptsitz in den Niederlanden wurde im März 2020 aus dem Zusammenschluss von fünf komplementären Unternehmen gegründet und startete einen erfolgreichen Weg zur Einrichtung einer vollständig integrierten Plattform, um Sponsoren weltweit bei der Weiterentwicklung medizintechnischer Produkte von der frühen Entwicklung bis zur Markteinführung zu unterstützen um kundenspezifische, skalierbare Lösungen zu gewährleisten, die die Effizienz optimieren und den Fortschritt der Medizintechnik rationalisieren.

Astorg verfügt über ein beeindruckendes globales Beziehungsnetz im MedTech-Bereich, das die Pipeline von Avania stärken und seinen Kundenstamm erweitern wird, während der Zugang zu Kapital dazu beitragen wird, sein Wachstum sowohl organisch als auch durch Akquisitionen zu beschleunigen.

"Die Plattform, die wir aufgebaut haben, hat uns gegenüber unserer Konkurrenz im Bereich MedTech CRO vorn positioniert, und diese Transaktion wird zusätzliche Investitionen zur Stärkung unserer Infrastruktur, Kapital für Akquisitionen und zusätzliche Unterstützung bringen, während wir Avania weiter zum klaren Marktführer ausbauen", sagte Sapna Hornyak, Präsidentin und CEO von Avania. "Die größten CROs haben nicht die Spezialisierung, die wir mitbringen, und die regionalen Nischenanbieter haben nicht die Größe und Reichweite von Avania. Diese einzigartige Positionierung zusammen mit den anhaltenden Veränderungen in der MedTech-Regulierungslandschaft wird es uns ermöglichen, uns in die nächste Ära des Wachstums zu begeben."

Wir freuen uns sehr, bei dieser Transaktion mit Sapna und ihrem Team sowie mit Kester zusammenzuarbeiten", sagte Edouard Pillot, Managing Partner von Astorg Mid-Cap. "Als einer der weltweit führenden Anbieter in einem profitablen und schnell wachsenden Nischenmarkt erfüllt Avania genau die Investitionskriterien von Astorg, und wir freuen uns, Avania als unseren ersten Mid-Cap Healthcare-Deal zu haben, der Teil des breiteren Gesundheitsportfolios von Astorg ist."

Über Avania

Avania ist ein führendes international tätiges Full-Service-Auftragsforschungsunternehmen, das sich auf die Durchführung klinischer Studien für Medizintechnik, IVDs, Biologika und Geräte-Arzneimittel-Kombinationsprodukte konzentriert. Avania begleitet Produkte von der "First-in-human"-Phase bis über die Markteinführung hinaus mit demselben maßgeschneiderten Ansatz. Wenn Sie Ihre Medizintechnik weiterentwickeln müssen, brauchen Sie Avania. Die Zielsetzung von Avania ist es, Ihr zuverlässiger internationaler Partner bei der Entwicklung Ihrer Medizintechnik zu sein von der Innovation über die Kommerzialisierung bis hin zur Verbesserung von Gesundheit und Wohlbefinden der Patienten.

Über Astorg

Astorg ist eine führende Private-Equity-Gesellschaft mit einem verwalteten Vermögen von über 17 Milliarden Euro. Wir arbeiten mit Unternehmern und Managementteams zusammen, um marktführende globale Unternehmen mit Hauptsitz in Europa oder den USA zu erwerben, und stellen ihnen die strategische Anleitung, Führung und das Kapital zur Verfügung, die sie benötigen, um ihre Wachstumsziele zu erreichen. Astorg genießt eine ausgeprägte Unternehmenskultur, eine langfristige Aktionärsperspektive und ein schlankes Entscheidungsgremium. Wir verfügen über wertvolle Branchenexpertise in den Bereichen Gesundheitswesen, Software, Business-to-Business Professional Services und technologiebasierte Industrieunternehmen. Astorg hat Niederlassungen in London, Paris, New York, Frankfurt, Mailand und Luxemburg.

Über Kester Capital

Kester Capital ist ein primärer Buy-out-Spezialist. Kester konzentriert sich auf die Sektoren Gesundheitswesen, Daten und Information und Technologie und zielt auf Unternehmen ab, die Kapital benötigen, um ihr Potenzial auszuschöpfen.

