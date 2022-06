DJ MORNING BRIEFING - Deutschland/Europa

Der Markt-Überblick am Morgen, zusammengestellt von Dow Jones Newswires.

TAGESTHEMA

Die deutschen Steuereinnahmen sind im Mai erneut deutlich um 10,0 Prozent gegenüber dem Vorjahresmonat gestiegen. Wie das Bundesfinanzministerium in seinem Monatsbericht schreibt, ist der Einnahmezuwachs überwiegend auf ein Plus von 11,4 Prozent bei den Gemeinschaftssteuern zurückzuführen.

Dabei hätten sich deutliche Veränderungsraten im Aufkommen wesentlicher Steuerarten durch zwei gegenläufige Sondereffekte ergeben. Ein Plus der Lohnsteuer von 37,9 Prozent sei zu einem guten Teil auf eine verminderte Vorjahresbasis wegen des Kinderbonus zurückzuführen. Hinter einem Rückgang der Umsatzsteuer um 6,6 Prozent stehe ein deutliches Minus bei der Einfuhrumsatzsteuer vor allem aufgrund eines kassentechnischen Effekts.

AUSBLICK UNTERNEHMEN

Termine:

11:00 DE/Aurelius Equity Opportunities SE & Co KGaA, Online-HV

11:00 DE/Varta AG, Online-HV

11:00 DE/Medios AG, Online-HV

AUSBLICK KONJUNKTUR

- CH 08:00 Handelsbilanz Mai zuvor: +3,843 Mrd CHF - US 16:00 Verkauf bestehender Häuser Mai PROGNOSE: -3,6% gg Vm zuvor: -2,4% gg Vm

ÜBERSICHT FUTURES / INDIZES

Aktuell: INDEX Stand +/- DAX-Future 13.310,00 +0,5% E-Mini-Future S&P-500 3.733,75 +1,6% E-Mini-Future Nsdq-100 11.488,25 +1,7% Nikkei-225 26.408,28 +2,5% Schanghai-Composite 3.313,61 -0,1% +/- Ticks Bund -Future 143,38 +9 Vortag: INDEX Schluss +/- DAX 13.265,60 +1,1% DAX-Future 13.264,00 +1,0% XDAX 13.288,16 +1,0% MDAX 27.483,21 +1,6% TecDAX 2.835,19 +0,4% EuroStoxx50 3.469,83 +0,9% Stoxx50 3.399,09 +1,1% Dow-Jones 29.888,78 0% (Freitag) S&P-500-Index 3.674,84 +0,2% (Freitag) Nasdaq-Comp. 10.798,35 +1,4% (Freitag) EUREX zuletzt +/- Ticks Bund-Future 143,25 -110

FINANZMÄRKTE

EUROPA

Ausblick: Mit einem ruhigen Handelsstart rechnen Händler am Dienstagmorgen. Nach dem Feiertag der US-Börsen fehle es an Vorgaben, das Geschäft dürfte sich erst ab dem Mittag mit der US-Vorbörse beleben. Die Nachrichtenlage ist extrem dünn, daher dürften Empfehlungen von Analysten und Handelsmarken aus der Technischen Analyse besondere Aufmerksamkeit finden.

Rückblick: Fester - Stützend wirkten die ruhigen Anleihemärkte. Sorgen macht aber unverändert die Inflation: In Deutschland sprangen die Erzeugerpreise im Mai um 33,6 Prozent zum Vorjahr. Negativ bewertete der Markt die Wahlschlappe von Emmanuel Macrons Ensemble-Bündnis bei der Parlamentswahl. Der CAC-40-Index in Paris zeigte sich indes wenig beeindruckt vom Wahlausgang - der Index stieg 0,6 Prozent. Bankenwerte stellten mit Aufschlägen von 3,3 Prozent den Tagesgewinner. Die Branche profitierte von der jüngsten Erholung am Anleihemarkt. Im Fokus bei den Einzelaktien standen Valneva (+29%). Pfizer beteiligt sich mit 8,1 Prozent an Valneva. ABB fielen um 1,3 Prozent. Der Konzern verschiebt den Börsengang des E-Mobility-Geschäfts. Euromoney haussierten mit 26,1 Prozent. Das Unternehmen befindet sich in Übernahmegesprächen mit einem Private-Equity-Konsortium. Jyske Bank stiegen um 17,8 Prozent. Das Haus übernimmt von der schwedischen Handelsbanken deren Geschäft in Dänemark.

DAX/MDAX/TECDAX

Fester - Gesucht waren Luftfahrtwerte: Airbus gewannen 3, für MTU ging es gleich um 5,3 Prozent nach oben. Für Bayer ging es 1,3 Prozent nach oben. Der Konzern hat den vierten Glyphosat-Prozess in Folge gewonnen. Hellofresh stiegen um 4,1 Prozent. Der im DAX verbliebene Lieferdienst wurde nach Händlerangaben nun höher in den Portfolios gewichtet, nachdem Delivery Hero (+3,8%) den Index verlassen musste. Zurück im DAX sind zudem Beiersdorf (+4,3%). Varta sprangen um 1,4 Prozent, hier hat Goldman Sachs die Beobachtung der Aktien mit "Buy" wiederaufgenommen.

XETRA-NACHBÖRSE

Von einem ruhigen nachbörslichen Geschäft berichtete ein Händler von Lang & Schwarz: "Wir haben schönes Wetter, den US-Feiertag, da kann man etwas durchatmen", so begründete er die Zurückhaltung der Anleger.

USA - AKTIEN (Freitag)

Uneinheitlich - Nach dem Absturz vom Vortag haben die Aktienkurse in den USA am Freitag in vielen Fällen einen Teil ihrer Verluste wettgemacht. Wo es zu einer Erholung kam, war diese aber eher technischer Natur. Wegen des großen Verfalls am Berichtstag verlief die Sitzung volatil. Zudem verunsicherten kräftig sinkende Ölpreise die Anleger. Und nicht zuletzt dürfte das bevorstehende verlängerte Wochenende in den USA die Anleger zur Zurückhaltung veranlasst haben. Der Sektor der Energiewerte folgte den Ölpreisen nach unten. Mit minus 5,6 Prozent führte er die Liste der Verlierer mit weitem Abstand an. Im Dow verbuchten Chevron (-4,6%) die höchsten Verluste. Adobe (-1,2%) hat zwar besser als erwartet ausgefallene Zahlen für das zweite Geschäftsquartal vorgelegt, mit den Prognosen aber die Markterwartung verfehlt. Abbvie gaben um 0,6 Prozent nach, obgleich das Pharmaunternehmen eine erweiterte Zulassung für ein Schupppenflechte-Medikament erhalten hatte. Mereo Biopharma schossen um 62,5 Prozent nach oben. Astrazeneca erwägt nach einem Zeitungsbericht ein Übernahmeangebot für das in den USA börsennotierte britische Biotechnikunternehmen. Merck & Co (-0,3%) soll sich in fortgeschrittenen Gesprächen zur Übernahme des Biotechnikunternehmens Seagen (+12,7%) befinden.

USA - ANLEIHEN (Freitag)

US-Anleihen Laufzeit Rendite Bp zu VT Rendite VT +/-Bp YTD 2 Jahre 3,18 +7,4 3,10 244,6 5 Jahre 3,34 +5,2 3,29 208,3 7 Jahre 3,33 +5,1 3,28 189,4 10 Jahre 3,23 +3,5 3,20 172,4 30 Jahre 3,29 +3,3 3,25 138,6

Am Anleihemarkt stiegen die Renditen auf dem jüngst stark erhöhten Niveau leicht. Dazu passte, dass US-Notenbankchef Powell auf einer Konferenz zur internationalen Rolle des Dollar wiederholt hat, dass der Fokus der Notenbank jetzt ganz klar darauf liege, die Inflation wieder in den Griff und zum Ziel von 2 Prozent zu bringen.

DEVISENMARKT

DEVISEN zuletzt +/- % 0:00 Uhr Mo, 17:14 Uhr % YTD EUR/USD 1,0519 +0,1% 1,0512 1,0529 -7,5% EUR/JPY 142,10 +0,1% 142,02 142,16 +8,6% EUR/CHF 1,0174 +0,1% 1,0342 1,0181 -1,9% EUR/GBP 0,8577 -0,1% 0,8582 0,8595 +2,1% USD/JPY 135,08 -0,0% 135,11 135,02 +17,4% GBP/USD 1,2264 +0,1% 1,2250 1,2251 -9,4% USD/CNH 6,6898 +0,0% 6,6896 6,6893 +5,3% Bitcoin BTC/USD 20.729,38 +1,6% 20.394,54 20.706,92 -55,2%

Der Euro zeigte sich etwas erholt und stieg wieder über 1,05 Dollar.

ROHSTOFFE

ÖL

ROHOEL zuletzt VT-Settl. +/- % +/- USD % YTD WTI/Nymex 111,52 109,56 +1,8% 1,96 +53,2% Brent/ICE 115,30 114,13 +1,0% 1,17 +52,8%

Die Ölpreise legten nach den kräftigen Verlusten der Vorwoche leicht zu.

METALLE

METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD Gold (Spot) 1.837,98 1.838,80 -0,0% -0,83 +0,5% Silber (Spot) 21,64 21,61 +0,1% +0,03 -7,2% Platin (Spot) 938,05 935,50 +0,3% +2,55 -3,3% Kupfer-Future 4,01 4,01 -0,2% -0,01 -9,8%

Der Goldpreis gab minimal nach.

MELDUNGEN SEIT VORTAG 17.30 UHR

EZB-GELDPOLITIK

Die Europäische Zentralbank (EZB) muss nach den Worten ihrer Präsidentin Christine Lagarde den Auswirkungen der US-Geldpolitik für den Euro-Wechselkurs entgegenwirken, weil ein niedriger Euro-Kurs zu Inflationsimport führt. Lagarde verwies in einer Anhörung vor dem Wirtschafts- und Währungsausschuss des Europarlaments darauf, dass der Euro in den vergangenen zwölf Monaten gegenüber dem US-Dollar um 8 Prozent abgewertet habe.

US-GELDPOLITIK

Der Präsident der Federal Reserve Bank of St. Louis, James Bullard, geht davon aus, dass die US-Wirtschaft in diesem Jahr weiter zulegen wird und dass die Notenbank die Markterwartungen für Zinserhöhungen erfüllen muss, um die Inflation einzudämmen. "Die US-Arbeitsmärkte sind nach wie vor robust, und es wird erwartet, dass die Produktion bis 2022 weiter zunimmt", erklärte Bullard in Unterlagen für eine Präsentation in Spanien.

ENERGIEVERSORGUNG

- Der Branchenverband Kernenergie hat sich für eine befristete Laufzeitverlängerung der letzten deutschen Atomkraftwerke ausgesprochen: "Wir plädieren dafür, alle verfügbaren Quellen zu nutzen, um die Energiekrise besser zu überstehen", sagte ein Verbandssprecher dem Münchner Merkur (Dienstagausgabe).

- Nach Deutschland wollen nun auch die Niederlande wegen der gedrosselten russischen Gaslieferungen verstärkt auf Kohlekraftwerke setzen. Energieminister Rob Jetten kündigte am Montag in Den Haag die Aufhebung aller zuvor beschlossenen Beschränkungen für Kohlekraftwerke an. Die Kraftwerke "können damit wieder mit voller Kapazität laufen statt mit maximal 35 Prozent", sagte er. Die Regierung rief zudem die erste Phase einer Gas-Krise, die Frühwarnung, aus.

- Die USA und verbündete Staaten verhandeln nach Angaben von US-Finanzministerin Janet Yellen über eine Preisobergrenze für Erdöl, um die wirtschaftlichen Folgen des Ukraine-Kriegs einzudämmen und Russlands Einnahmen aus Öl-Exporten zu senken. Die Partner verhandelten darüber, wie sie "negative Auswirkungen auf die Weltwirtschaft verhindern" könnten, sagte Yellen bei einem Besuch in Kanada. Dänemark gab indes aus Sorge um seine Gasvorräte eine Frühwarnung heraus.

BEIERSDORF

Portugals Wettbewerbsbehörde hat gegen Beiersdorf sowie drei Supermarktketten Kartellstrafen im Zusammenhang mit Vorwürfen von Preisabsprachen im Einzelhandel verhängt. Wie die Autoridade da Concorrencia (AdC) am Montag mitteilte, soll der Nivea-Hersteller 4,4 Millionen Euro zahlen.

NORDEX

hat für das erste Quartal folgende Zahlen vorgelegt (in Millionen Euro, Ergebnis/Aktie in Euro, nach IFRS):

. BERICHTET 1. QUARTAL 1Q22 ggVj 1Q21 Umsatz 933 -25% 1.251 EBITDA -89 -- 10 EBIT -131 -- -28 Konzernergebnis -151 -- -55 Ergebnis je Aktie k.A. -- -0,47

GENERALI

sucht offenbar nach einem Kompromisskandidaten für die Besetzung eines freien Sitzes im Board bei der anstehenden Sitzung am Mittwoch. "Am Mittwoch geht es vor allem darum, einen Kompromiss zu finden, mit dem sowohl die Mehrheit als auch die Minderheit im Verwaltungsrat zufrieden sind", sagte eine informierte Person. Ersetzt werden soll die Position von Francesco Gaetano Caltagirone, dem zweitgrößten Investor, der im Mai aus dem Board ausgetreten war.

IPO / DE NORA

Der italienische Elektrodenhersteller Industrie De Nora SpA strebt bei seinem geplanten Börsengang an der Euronext Mailand eine Bewertung von bis zu 3,28 Milliarden Euro an. Das Unternehmen teilte mit, es habe die indikative Preisspanne für das Emissionsangebot auf 13,50 bis 16,50 Euro pro Stammaktie festgelegt. Das impliziert eine Marktkapitalisierung nach der Kapitalerhöhung von etwa 2,72 bis 3,28 Milliarde Euro.

MONDELEZ

übernimmt den Energieriegel-Hersteller Clif Bar für mindestens 2,9 Milliarden US-Dollar.

JETBLUE AIRWAYS

hat sein Angebot für Spirit Airlines um 2 Dollar erhöht auf 33,50 Dollar. Spirit Airlines wird damit mit rund 3,64 Milliarden Dollar bewertet.

