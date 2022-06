DJ MORNING BRIEFING - USA/Asien

TAGESTHEMA

Der Präsident der Federal Reserve Bank of St. Louis, James Bullard, geht davon aus, dass die US-Wirtschaft in diesem Jahr weiter zulegen wird und dass die Notenbank die Markterwartungen für Zinserhöhungen erfüllen muss, um die Inflation einzudämmen. "Die US-Arbeitsmärkte sind nach wie vor robust, es wird erwartet, dass die Produktion bis 2022 weiter zunimmt", sgate Bullard. Er fügte jedoch hinzu: "Die Risiken sind nach wie vor beträchtlich und ergeben sich aus der Unsicherheit im Zusammenhang mit dem Russland-Ukraine-Krieg und der Möglichkeit einer starken Verlangsamung in China."

ÜBERSICHT INDIZES

Stand +/- % E-Mini-Future S&P-500 3.728,50 +1,4% E-Mini-Future Nasdaq-100 11.466,25 +1,5% Nikkei-225 26.389,66 +2,4% Hang-Seng-Index 21.502,46 +1,6% Kospi 2.408,88 +0,7% Shanghai-Composite 3.310,30 -0,2% S&P/ASX 200 6.520,90 +1,4%

FINANZMÄRKTE

OSTASIEN (VERLAUF)

Freundlich - Nach teils tagelangen Verlustserien kommt es zu einer Erholungsbewegung. In Tokio sorgt eine Umfrage für Rückenwind, wonach japanische Unternehmen im laufenden Fiskaljahr 25 Prozent mehr in Ausrüstung, Immobilien und andere physische Vermögenswerte investieren wollen. Schanghai hinkt mit einem kleineren Plus etwas hinterher, nachdem sich das Marktbarometer dort zuletzt etwas besser gehalten hatte. Verwiesen wird daneben auf die Null-Covid-Politik Pekings, die immer wieder für Lockdowns sorge, besonders im Wirtschaftsdrehkreuz Schanghai. In Hongkong ziehen die Immobilienaktien nach dem Kursfeuerwerk vom Vortag weiter an, nun aber deutlich moderater. Auslöser waren die nicht erhöhten Referenzzinssätze für Bankkredite und günstige Umsatzdaten aus der Branche. Zur guten Branchenstimmung trägt daneben bei, dass der strauchelnde Immobilienriese China Evergrande noch vor Ende Juli einen vorläufigen Restrukturierungsplan vorlegen will und Maßnahmen ergriffen hat, um die Beibehaltung der Börsennotiz seiner Aktie zu gewährleisten.

US-NACHBÖRSE (vom 20.6.)

Uneinheitlich - Für Symbiotic ging es um 4 Prozent nach oben, angetrieben von der Mitteilung eines Anteilserwerbs durch Janet L. Cohen und Partnern. Revlon büßten dagegen über 6 Prozent ein, nachdem ein Konkursrichter dem Kosmetikunternehmen gestattet hatte, zunächst lediglich 375 Millionen eines insgesamt auf 575 Millionen Dollar lautenden Notkredits in Anspruch nehmen zu dürfen. Für die Papiere von Northfield Bancorp wurde kein Kurs mehr gestellt, nachdem die Bank ein Aktienrückkaufprogramm auf den Weg gebracht hatte.

WALL STREET (vom 17.6.)

INDEX zuletzt +/- % absolut +/- % YTD DJIA 29.888,78 -0,1% -38,29 -17,8% S&P-500 3.674,84 +0,2% 8,07 -22,9% Nasdaq-Comp. 10.798,35 +1,4% 152,25 -31,0% Nasdaq-100 11.265,99 +1,2% 138,42 -31,0% Freitag Donnerstag Umsatz NYSE (Aktien) 3,38 Mrd 1,37 Mrd Gewinner 1.977 335 Verlierer 1.316 3.012 unverändert 137 123

Uneinheitlich - Nach dem Absturz vom Vortag konnte zumindest bei den techniklastigen Nasdaq-Indizes ein Teil der Verluste aufgeholt werden. Wo es zu einer Erholung kam, war diese aber eher technischer Natur. Wegen des großen Verfalls am Berichtstag verlief die Sitzung volatil. Zudem verunsicherten kräftig sinkende Ölpreise die Anleger. Der Sektor der Energiewerte (-5,6%) folgte den Ölpreisen nach unten. Im Dow verbuchten Chevron (-4,6%) die höchsten Verluste. Adobe (-1,2%) legte zwar besser als erwartet ausgefallene Zahlen für das zweite Geschäftsquartal vor, verfehlte aber mit den Prognosen die Markterwartung. Mereo Biopharma schossen um 62,5 Prozent nach oben. Astrazeneca erwägt nach einem Zeitungsbericht ein Übernahmeangebot für das in den USA börsennotierte britische Biotechnikunternehmen. Merck & Co (-0,3%) soll sich in fortgeschrittenen Gesprächen zur Übernahme des Biotechnikunternehmens Seagen (+12,7%) befinden.

US-ANLEIHEN (vom 17.6.)

Laufzeit Rendite Bp zu VT Rendite VT +/-Bp YTD 2 Jahre 3,18 +7,4 3,10 244,6 5 Jahre 3,34 +5,2 3,29 208,3 7 Jahre 3,33 +5,1 3,28 189,4 10 Jahre 3,23 +3,5 3,20 172,4 30 Jahre 3,29 +3,3 3,25 138,6

Die Renditen stiegen auf dem jüngst stark erhöhten Niveau weiter,wenn auch langsamer. US-Notenbankchef Powell hatte auf einer Konferenz zur internationalen Rolle des Dollar wiederholt, dass der Fokus der Notenbank jetzt ganz klar darauf liege, die Inflation wieder in den Griff und zum Ziel von 2 Prozent zu bringen.

DEVISEN

zuletzt +/- % 00:00 Mo, 9:23 % YTD EUR/USD 1,0516 +0,0% 1,0512 1,0516 -7,5% EUR/JPY 141,98 -0,0% 142,02 141,64 +8,5% EUR/GBP 0,8578 -0,0% 0,8582 0,8597 +2,1% GBP/USD 1,2259 +0,1% 1,2250 1,2231 -9,4% USD/JPY 135,02 -0,1% 135,11 134,64 +17,3% USD/KRW 1.291,75 -0,0% 1.291,77 1.291,22 +8,7% USD/CNY 6,6921 -0,0% 6,6925 6,6851 +5,3% USD/CNH 6,6893 -0,0% 6,6896 6,6849 +5,3% USD/HKD 7,8500 +0,0% 7,8499 7,8499 +0,7% AUD/USD 0,6955 +0,0% 0,6953 0,6973 -4,2% NZD/USD 0,6325 -0,1% 0,6332 0,6339 -7,3% Bitcoin BTC/USD 20.909,81 +2,5% 20.394,54 19.926,91 -54,8%

Das Währungspaar Euro/Dollar tendierte am Montag mangels frischer Impulse wenig verändert seitwärts. Der Wahlausgang in Frankreich, wo Präsident Macron seine absolute Mehrheit in der Nationalversammlung verlor, belastete den Euro nicht. Der Yuan zog zum Dollar an, nachdem die chinesische Notenbank Referenzzinssätze stabil gehalten und nicht etwa gesenkt hatte.

++++ ROHSTOFFE +++++

ÖL

zuletzt VT-Settl. +/- % +/- USD % YTD WTI/Nymex 111,52 109,56 +1,8% 1,96 +53,2% Brent/ICE 115,34 114,13 +1,1% 1,21 +52,9%

Die Ölpreise legten am Montag moderat zu um rund 0,5 Prozent, kräftiger nach oben um rund 5 Prozent ging es mit dem Gaspreis in Europa.

METALLE

zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD Gold (Spot) 1.836,38 1.838,80 -0,1% -2,43 +0,4% Silber (Spot) 21,57 21,61 -0,2% -0,04 -7,5% Platin (Spot) 935,37 935,50 -0,0% -0,13 -3,6% Kupfer-Future 4,01 4,01 -0,2% -0,01 -9,9%

MELDUNGEN SEIT MONTAG 20.00 UHR

ERDÖLMARKT

Die USA und verbündete Staaten verhandeln nach Angaben von US-Finanzministerin Janet Yellen über eine Preisobergrenze für Erdöl, um die wirtschaftlichen Folgen des Ukraine-Kriegs einzudämmen und Russlands Einnahmen aus Ölexporten zu senken. Die Partner verhandelten darüber, wie sie "negative Auswirkungen auf die Weltwirtschaft verhindern" könnten, sagte Yellen. US-Finanzministerin Yellen nannte bei einem Besuch in Kanada "Preisobergrenzen" oder eine "Preisausnahme" als mögliche Optionen. aus Sorge um die Gasversorgung die Frühwarnstufe im Gas-Notfallplan aus.

GASMARKT

Dänemark hat aus Sorge um seine Gasvorräte eine Frühwarnung herausgegeben. "Die Situation ist ernst, sie wurde durch gedrosselte Lieferungen weiter verschärft", erklärte der Leiter der dänischen Energie-Agentur. Deutschland hatte bereits Ende März die Gas-Frühwarnstufe ausgerufen.

CHINA EVERGRANDE

Der angeschlagene Immobilienentwickler, der seinen Anleiheverpflichtungen ausländischen Gläubigern gegenüber mehrfach nicht nachkommen konnte, will bis Ende Juli einen vorläufigen Restrukturierungsplan vorlegen und außerdem Maßnahmen zur Erfüllung der Anforderungen der Hongkonger Börse erfüllen, um ein Delisting der Aktien zu verhindern. Die Aktie ist seit dem 21. März ausgesetzt. China Evergrande hatte per Juni vergangenen Jahres Schulden in Höhe von rund 300 Milliarden Dollar angehäuft.

JETBLUE / SPIRIT AIRLINES

Jetblue Airways hat das Angebot für Spirit Airlines im Bieterwettkampmf mit Frontier erhöht und angekündigt, sich von Unternehmensteilen zu trennen, um die Zustimmung der Kartellbehörden für einen Deal zu bekommen. Jetblue bietet nun mit 33,50 Dollar in bar je Spirit-Aktie 2 Dollar mehr als bisher. Spirit Airlines wird damit mit rund 3,64 Milliarden Dollar bewertet.

MONDELEZ

übernimmt den Energieriegel-Hersteller Clif Bar für mindestens 2,9 Milliarden Dollar.

