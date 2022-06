Am Dienstag dürfte sich die Stabilisierung am deutschen Aktienmarkt fortsetzen. Der DAX +1,06% wurde am Morgen zeitweise 0,6 Prozent höher bei 13.341 Punkte taxiert. Der EuroStoxx 50 +0,91%, der Leitindex der Eurozone, wird voraussichtlich mit einem ähnlichen Aufschlag starten. Ende der vergangenen Woche hatte das deutsche Börsenbarometer die Marke von 13.000 Punkten nur knapp gehalten, nachdem es ...

Den vollständigen Artikel lesen ...