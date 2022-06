Bonn (ots) -Die Bonner Sicherheitsberatung VZM feiert in diesem Jahr ihr 50-jähriges Firmenjubiläum. Seit der Gründung im Jahr 1972 hat sich das Unternehmen zu einer der größten international agierenden Beratungs-, Planungs- und Ingenieurgesellschaft entwickelt. VZM ist fokussiert auf die Sicherheit, Verfügbarkeit, Resilienz und Performance geschäftskritischer Prozesse in Unternehmen, Behörden und Verwaltungen."50 Jahre Marktpräsenz haben zur Folge, dass uns kein Sicherheitsthema fremd ist und wir in jedem Bereich mit Erfahrung punkten können," sagen Peter Stürmann und Peter Loibl, die Geschäftsführer der VZM. "Wir bedanken uns bei unseren zahlreichen Kunden, die uns immer wieder mit ihren Projekten beauftragen und uns durch Empfehlung in vielen Branchen bekannt gemacht haben."Die Grundprinzipien des Firmengründers Rainer von zur Mühlen, unabhängige und individuelle Dienstleistung auf exzellentem Niveau anzubieten, bilden bis heute das Fundament des VZM-Erfolges. VZM ist bekannt dafür, neue Themen in der Sicherheit zu erkennen und ganzheitliche Lösungen zu entwickeln. "Die Basis ist eine prozessorientierte Sichtweise und die Kapazität, über den eigenen Tellerrand zu schauen," erklärt Peter Loibl. Von VZM gestaltete Themenfelder sind zum Beispiel ganzheitliche Sicherheitskonzeptionen, IT-Security, Verfügbarkeit und Energieeffizienz bei RZ-Infrastrukturen sowie innovative und auch alternative Brandschutzlösungen. Das Wissen von VZM-Experten fließt in zahlreiche Normengremien ein.Ein Erfolgsfaktor des Unternehmens ist aus Sicht der Geschäftsführer auch die personelle Kontinuität. "Das großes Engagement unserer Mitarbeiter und ihre Motivation, optimale Lösungen für die Sicherheitsthemen unserer Kunden zu entwickeln, haben das Unternehmen groß gemacht," so Peter Stürmann. "Alle Kolleginnen und Kollegen besitzen neben ihrer Fachspezialisierung ein breites Grundlagenwissen über alle unsere Leistungsfelder. Das erreichen wir durch gezielten internen Wissenstransfer und externe Qualifizierungen," ergänzt Peter Loibl.VZM blickt stolz auf die Erfolge der 50-jährigen Firmengeschichte und entwickelt sich kontinuierlich weiter, um erfolgreich in die Zukunft zu gehen.Die Mitarbeiterqualifikation und die Mitarbeiterentwicklung sind zentrale Themen. "Wir haben viele neue Kolleginnen und Kollegen eingestellt und suchen beständig nach motivierten Mitarbeitern. Und in den letzten Jahren haben wir Verantwortung auf jüngere "Eigengewächse" übertragen, sodass die Geschäftsführung heute von vier Prokuristen aus der nächsten Generation unterstützt wird. Wir sehen uns zukunftssicher aufgestellt," so Peter Loibl und Peter Stürmann.Weitere Informationen auf www.vzm.dePressekontakt:VON ZUR MÜHLEN'SCHE GmbH, BonnPeter Loibl, Tel. 0228 96293-29, E-Mail: lop@vzm.deOriginal-Content von: VON ZUR MÜHLEN'SCHE GmbH (VZM), übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/163768/5253074