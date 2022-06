Die kleinsten drahtlosen Module der Branche werden mit vollständiger Softwareplattform, Entwicklungstools, Sicherheitsframework und Designunterstützung angeboten, um die Markteinführungszeit der Hersteller zu verkürzen

Digi International (Nasdaq: DGII; www.digi.com), ein weltweit führender Anbieter von Lösungen für das Internet der Dinge (IoT), Konnektivitätsprodukten und -diensten, hat heute sein IoT-Lösungsportfolio mit der Freigabe seiner neuen SOM-Familie (System-on-Module) Digi ConnectCore MP1 erweitert. Das MP1 ist das branchenweit kleinste STM32MP1-SOM, das WLAN, Bluetooth und drahtlgebundene Konnektivität integriert, ohne die Designflexibilität einzuschränken.

Diese Lösung wird durch die Connected-Device-Plattform des Unternehmens sowie seine gut getesteten Entwicklungstools und Designunterstützung vervollständigt. Dies macht die SOM-Familie Digi ConnectCore MP1 zu einer kostengünstigen drahtlosen Lösung für Erstausrüster (OEM), die Risiken und Aufwand bei ihrer Produktentwicklung reduzieren möchten. Zu den idealen Anwendungen von Digi ConnectCore MP1 gehören Handheld-Produkte mit Kameras und/oder Displays wie medizinische Geräte, Umweltprüfgeräte, industrielle Mensch-Maschine-Schnittstellen oder Geräte ohne Monitor wie EV-Ladestationen, Steuerungen für erneuerbare Energien usw.

Die SOM-Familie Digi ConnectCore MP1 nutzt sowohl neue als auch markterprobte STM32MP1-Mikroprozessoren (MPU) von STMicroelectronics (STM) und bietet mehr Funktionen zu niedrigeren Gesamtbetriebskosten. Der Formfaktor ist kleiner als eine Briefmarke (29 29 mm), was ideal für Anwendungen mit anspruchsvollen Anforderungen bezüglich Formfaktor und Bauhöhe ist. Digi ConnectCore MP1 ist eine SOM-Standardfamilie mit Skalierbarkeit, Kompatibilität und vorzertifizierter drahtloser Konnektivität in einer Lösung, die für eine breite Palette von Anwendungen im Gesundheitswesen, im Transportwesen und in der Industrie geeignet ist.

Der einzigartige Formfaktor Digi SMTplus für die Oberflächenmontage bietet Designflexibilität, indem komplexere Anwendungen durch LGA-Sockel (Land Grid Array) und weniger komplexe Anwendungen mit verzinnten Leiterplatten ermöglicht werden. Durch den Wegfall von Steckverbindern reduzieren ConnectCore-SOMs die Stückliste und bieten eine bessere Eignung für Anwendungen mit starken Vibrationen und rauen Umgebungen, bei denen Steckverbinder untragbar sind.

Kompakter Formfaktor mit leistungsstarken Funktionen

STM32MP15x, Einzel-/Doppel-Cortex-A7 bei 650 MHz

Cortex-M4 begleitender Verarbeitungskern für Echtzeitaufgaben (nur STM32MP15x)

Option für vorzertifiziertes Wi-Fi 5 802.11a/b/g/n/ac Bluetooth 5.0 (einschließlich DLE)

Bis zu 1 GB SLC NAND-Flash, bis zu 1 GB DDR3

Einzigartiges Ultra-Low-Power- und Wake-Up-State-Management

Duale 10/100/1000-Ethernet-Konnektivität (einfach 10/100/1000 Eth für STM32MP15x)

Vollständig validierte Embedded-Linux-Softwareplattform (Digi Embedded Yocto)

Digi TrustFence eingebettetes Sicherheitsframework gebrauchsfertige Sicherheitsfunktionen

Serienmäßige Entwicklungsplatine und kostengünstiges Gateway-Referenzdesign

Industrielle Zuverlässigkeit und Betriebstemperatur mit führender Hardwaregarantie

"Die SOM-Familie Digi ConnectCore MP1 ist eine Reaktion auf die Herausforderung, intelligente, vernetzte und sichere drahtlose Produkte in stark regulierten Märkten wie dem Gesundheitswesen, dem Transportwesen und der Industrie zu entwickeln", sagte Andreas Burghart, Senior Product Manager bei Digi. "Im Gegensatz zu anderen SOM-Lösungen ist Digi ConnectCore MP1 skalierbar, hochintegriert und umfasst einen vollständigen Satz von Entwicklungstools, Designunterstützung, Software und Sicherheitsbausteinen, um die Markteinführungszeit zu verkürzen. Digi bietet auch Fernverwaltungs- und Sicherheitsdienste an, um die Bereitstellung und laufende Wartung während des gesamten Produktlebenszyklus zu vereinfachen."

Über Digi International

Digi International (Nasdaq: DGII) ist ein weltweit tätiger Anbieter von Konnektivitätsprodukten, -dienstleistungen und -lösungen im IoT-Bereich. Das Unternehmen hilft Kunden dabei, vernetzte Produkte der nächsten Generation zu entwickeln und entscheidende Kommunikationsinfrastrukturen in anspruchsvollen Umgebungen mit einem hohen Niveau an Sicherheit und Zuverlässigkeit einzusetzen und zu verwalten. Digi wurde 1985 gegründet und hat Kunden dabei geholfen, mehr als 100 Millionen Produkte miteinander zu verbinden eine Zahl, die weiter zunimmt. Weitere Informationen zu Digi finden Sie unter www.digi.com.

