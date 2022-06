Globale IoT-Marktführer für Internet-of-Things-Lösungen schließen sich mit dem Ziel einer vereinfachten Entwicklung von Unternehmenslösungen zusammen

Digi International, (NASDAQ: DGII, www.digi.com), ein führender internationaler Anbieter von Internet-of-Things (IoT-)Lösungen, Connectivity-Produkten und -Diensten, gab heute seine Beteiligung am STMicroelectronics Partnerprogramm bekannt, mit dem das Design von besser an den Kundenbedarf angepassten Ende-zu-Ende-Lösungen vereinfacht werden soll. Gleichzeitig verringern sich somit die Anstrengungen in der Produktentwicklung und die Zeit bis zur Markteinführung.

"Mit der digitalen Transformation steigt auch die Komplexität der Produktentwicklung. Somit unterstützt die Teilnahme als autorisierter ST-Partner Unternehmen dabei, ausgereifte IoT-Lösungen zu nutzen, die intelligente, angebundene Designs für das Edge-Computing ermöglichen", sagte Andreas Burghart, Senior Product Manager bei Digi. "In streng regulierten Marktsegmenten, wie zum Beispiel dem Transport- und Gesundheitssektor sowie der Herstellung, stellen unsere Expertise und Stärke den Unternehmen über die ST-Produkte und -Technologien hinaus die Skalierbarkeit und Kompatibilität zur Verfügung, die sie für die Erstellung intelligenterer IoT-Anwendungen benötigen. Unsere Standardlösungen bieten ihnen mehr Funktionalität bei geringeren Gesamtbetriebskosten, sodass sie sich besser auf höheren Innovationsebenen bewegen können."

STMicroelectronics, weltweit führend auf dem Halbleitermarkt, erstellte als Dienstleister für Kunden mit weitreichenden elektronischen Anwendungen das ST Partnerprogramm zur Beschleunigung der Entwicklungsarbeit seiner Kunden, indem für sie Unternehmen mit ergänzenden Produkten und Dienstleistungen ausgesucht und empfohlen werden. Darüber hinaus stellt der Zertifizierungsprozess des Programms sicher, dass Qualität und Kompetenz sämtlicher Partner regelmäßig intensiv geprüft werden. Weitere Informationen finden Sie unter http://www.st.com/partners. Weitere Informationen finden Sie unter www.digi.com.

Über Digi International

Digi International (Nasdaq: DGII) ist ein weltweit tätiger Anbieter von Konnektivitätsprodukten, -dienstleistungen und -lösungen im IoT-Bereich. Das Unternehmen hilft Kunden dabei, vernetzte Produkte der nächsten Generation zu entwickeln und entscheidende Kommunikationsinfrastrukturen in anspruchsvollen Umgebungen mit einem hohen Niveau an Sicherheit und Zuverlässigkeit einzusetzen und zu verwalten. Digi wurde 1985 gegründet und hat Kunden dabei geholfen, mehr als 100 Millionen Produkte miteinander zu verbinden eine Zahl, die weiter zunimmt. Weitere Informationen zu Digi finden Sie unter www.digi.com.

Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab.

Originalversion auf businesswire.com ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20220621005263/de/

Contacts:

Peter Ramsay

Global Results Communications

digi@globalresultspr.com

949.307.5908