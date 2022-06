Überverkaufte Indikatoren bergen jetzt die Chance auf eine Bärenmarktrally ausgehend von der 200-Wochen-Linie im S&P 500. In Erwartung steigender Kurse in New York nach dem langen Wochenende kann sich auch der Deutsche Aktienindex heute Morgen weiter stabilisieren und die 13.000er Marke zunächst wieder hinter sich lassen. Die viel diskutierten negativen Nachrichten von Inflation über den Krieg in der Ukraine bis hin zur zügigen geldpolitischen Wende sind bekannt und reißen niemanden mehr vom Hocker. ...

