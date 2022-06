Bei der Commerzbank dreht sich wieder das Personal-Karussell. In den vergangenen Jahren schmissen einige Vorstände hin. Zum Jahresende wird Sabine Schmittroth, die Personalvorständin, gehen. Ihr kam beim laufenden Umbau eine wichtige Rolle zu. Nun gibt es Gerüchte über ihre Nachfolge.Schmittroth hatte fünf Jahre lang als Bereichsvorständin Private Kunden in der Commerzbank gearbeitet, als sie 2020 in den Vorstand aufrückte, um das komplette Privatkundengeschäft zu leiten. Wenig später kam noch die ...

Den vollständigen Artikel lesen ...