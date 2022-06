DJ Fuchs Petrolub kauft Aktien für bis zu 200 Millionen Euro zurück

FRANKFURT (Dow Jones)--Der Schmierstoffhersteller Fuchs Petrolub kauft eigene Aktien zurück. Wie der MDAX-Konzern mitteilte, will er im Zeitraum bis maximal 29. März 2024 bis zu 6 Millionen eigene Aktien - jeweils zur Hälfte Stamm- und Vorzugsaktien - im Volumen von bis zu 200 Millionen Euro zurückkaufen. Das Programm beginnt am 27. Juni. Fuchs Petrolub will die erworbenen Aktien einziehen.

