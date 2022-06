DJ Scholz redet am 4. Juli mit Arbeitgebern und Gewerkschaften über Inflation

BERLIN (Dow Jones)--Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) will am 4. Juli mit Arbeitgebern und Gewerkschaften über ein abgestimmtes Vorgehen gegen die hohe Inflation reden. "Ziel ist es, dass wir uns unterhaken und einen gemeinsamen Plan entwickeln, wie wir Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer entlasten können", sagte Scholz dem Münchner Merkur in einem Interview. "Ich knüpfe damit bewusst an die Konzertierte Aktion an, die Ende der 60er unserem Land durch die Wirtschaftskrise geholfen hat."

Er werde bei unserem Treffen keine Tarifverhandlungen führen, denn dies sei Sache der Tarifpartner. "Aber das will ich gerne sagen: Die jüngste Vereinbarungen in der Chemie- und Stahlindustrie mit einer solchen Einmalzahlungen finde ich gut", erklärte Scholz.

