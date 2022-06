DJ POLITIK-BLOG/RWI: Laufzeiten für Atommeiler um eine Dekade verlängern

Die Übersicht in Kurzmeldungen zu Entwicklungen, Ergebnissen und Einschätzungen rund um die bundesdeutsche Politik:

RWI-Institut: Laufzeiten für Atommeiler um eine Dekade verlängern

Der Energieexperte des RWI-Forschungsinstituts in Essen, Manuel Frondel, hält angesichts der Gaskrise eine Verlängerung von Atomkraft-Laufzeiten für sinnvoll. "Auch wenn ich kein großer Freund von Kernkraft bin, sollte in der jetzigen Engpasssituation darüber nachgedacht werden, den verbliebenen drei Krenkraftwerken eine Verlängerung der Laufzeiten zu gewähren, aber nicht einfach für einige wenige Jahre. Vielmehr sollten diese eine Dekade und länger laufen dürfen", sagte Frondel der Rheinischen Post. "Das hilft vor allem dem Klima und verbessert die Sicherheit der Stromversorgung, auch wenn dadurch nur wenig Erdgas eingespart wird." Zugleich warnte Frondel vor übertriebenen Hoffnungen durch Kohlekraftwerke: "Ein sehr hoher Prozentsatz an Gaskraftwerken läuft aber in Kraftwärmekopplung und diese können wegen der benötigten Wärmeproduktion nicht einfach abgeschaltet werden."

June 21, 2022 03:11 ET (07:11 GMT)

