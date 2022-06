DJ La Française Group: PRESSEMITTEILUNG: LA FRANÇAISE AM ERNENNT MARIE LASSEGNORE, CFA, ZUM HEAD OF SUSTAINABLE INVESTMENTS

DGAP-Media / 2022-06-21 / 09:13

PRESSEMITTEILUNG

LA FRANÇAISE AM ERNENNT MARIE LASSEGNORE, CFA, ZUM HEAD OF SUSTAINABLE INVESTMENTS

Paris, 21. Juni 2022: La Française AM verfolgt ein Multi-Expertise-Modell, das auf einer festen Überzeugung beruht: "Zu einer erfolgreichen Anlagelösung gehört eine nachhaltige Dimension". Die Fondsgesellschaft La Française AM hat heute ihr Bekenntnis zu ESG (Environmental, Social and Governance) bekräftigt und freut sich über die Ernennung von Marie Lassegnore zur Head of Sustainable Investments.

Marie Lassegnore kam 2018 zu La Française AM, um die Klimawandel-Strategie im Credit-Bereich umzusetzen und war an der Entwicklung der proprietären "Low Carbon Trajectory"-Methodik beteiligt. Marie Lassegnore wird zukünftig als Head of Sustainable Investments alle ESG-Initiativen des Vermögensverwalters (Kombination aller Anlageklassen) koordinieren und für das nichtfinanzielle Fundamental-Research-Team verantwortlich sein. La Française AM ist der festen Überzeugung, dass Nachhaltigkeit gleichbedeutend mit langfristiger Performance ist. Die Herausforderung besteht daher darin, die reibungslose Integration des ESG-Research in den Portfoliomanagementteams zu gewährleisten. So können relevante Analysen entwickelt werden, die Alpha generieren. Vor diesem Hintergrund hat La Française AM Marie Lassegnore mit diesen neuen Aufgaben betraut. Sie wird unter der Leitung von Jean-Luc Hivert, dem Chairman von La Française AM, tätig sein.

Marie Lassegnore begann ihre Karriere 2012 bei Crédit Mutuel CIC AM als quantitative Dachfondsanalystin. 2013 wechselte sie zu Aberdeen Asset Management in London. Dort war sie fast zwei Jahre lang als Anleiheanalystin tätig, bevor sie Portfolioanalystin im globalen Credit-Team wurde. In dieser Funktion entwickelte sie Low-Carbon-Strategien und wurde zu einer führenden Research-Expertin für Green und Sustainability Linked Bonds. Marie Lassegnore kam im September 2018 als Credit Portfolio Manager zu La Française AM.

Marie Lassegnore hat einen Abschluss in angewandter Mathematik in den Sozialwissenschaften von der Universität Paris 1 Panthéon Sorbonne und einen Master-Abschluss in Management von der EM Lyon Business School. Sie ist CFA-Charterholder und verfügt über ein Investmentmanagement-Zertifikat (IMC).

Marie Lassegnore, zur Head of Sustainable Investments bei La Française AM, erklärt: "Um unseren Wettbewerbsvorteil bei nachhaltigen Anlagen zu behaupten, besteht die Herausforderung darin, das nichtfinanzielle Research kontinuierlich in die Portfoliomanagementprozesse zu integrieren, sodass diese Wertpapierauswahlkriterien zunehmend an Einfluss gewinnen. Durch die Integration der Research-Abteilung in den Investmentbereich wollen wir unsere Strategie vorantreiben, die Verzahnung der Investmentkompetenzen im Interesse unserer Anleger ausbauen sowie unsere Position als engagierter Investor festigen." Jean-Luc Hivert, Vorsitzender von La Française AM, abschließend: "Die Erzielung von Alpha hängt von der künftigen Integration von ESG-Kriterien in die Bewertung unserer Investments ab. Die Rolle von Marie Lassegnore wird für diesen Ansatz von zentraler Bedeutung sein, da sie den Übergang zu einem ganzheitlicheren Managementstil gewährleistet." Über La Française

Ökologische und gesellschaftliche Herausforderungen sind Möglichkeiten, die Zukunft neu zu denken. Künftiges Wachstum und Leistung werden an neu identifizierten Einflüssen anknüpfen. Die vorausschauende Investmentstrategie des Managements der La-Française-Gruppe baut auf dieser Überzeugung auf.

La Française hat ein Multi-Boutique-Modell entwickelt, um institutionelle und private Kunden in Frankreich und im Ausland zu bedienen, das sich auf zwei Geschäftsbereiche konzentriert: Finanz- und Immobilienanlagen.

La Française ist sich der Bedeutung der umfassenden Veränderungen in unserer zunehmend digitalen und vernetzten Welt bewusst. Die aus diesem Grund geschaffene Innovationsplattform führt die neuen Tätigkeiten zusammen, die als Schlüsselunternehmungen von morgen identifiziert wurden.

La Française verwaltet ein Vermögen von 55 Mrd. Euro (Stand 31.12.2021) und hat Niederlassungen in Paris, Frankfurt, Hamburg, London, Luxemburg, Madrid, Mailand, Hongkong und Seoul. La Française ist eine Tochtergesellschaft der Caisse Régionale du Crédit Mutuel Nord Europe (CMNE). Die Groupe Crédit Mutuel verfügt über A, negativer Ausblick/A-1 S&P lang- und kurzfristigen Ratings (Juni 2021).

La Française Pressekontakt

La Française Systematic Asset Management GmbH Alexandra Kohlstrung Neue Mainzer Straße 80 60311 Frankfurt Tel. +49 (0)69. 97 57 43 -26 akohlstrung@la-francaise.com www.la-francaise-systematic-am.de

Heidi Rauen +49 69 339978 13 | hrauen@dolphinvest.eu

Disclaimer

DIESER KOMMENTAR RICHTET SICH AN NICHT-PROFESSIONELLE ANLEGER IM SINNE DER MIFID II.

Herausgegeben von La Française AM Finance Services mit Hauptsitz in 128 boulevard Raspail, 75006 Paris, Frankreich, einem von der Autorité de Contrôle Prudentiel als Wertpapierdienstleistungsunternehmen regulierten Unternehmen, Nr. 18673 X, einer Tochtergesellschaft von La Française. La Française Asset Management wurde von der AMF unter der Nr. GP97076 am 1. Juli 1997 zugelassen. Ende der Pressemitteilung

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Emittent/Herausgeber: La Française Group Schlagwort(e): Finanzen

2022-06-21 Veröffentlichung einer Pressemitteilung, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG. Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich. Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen. Medienarchiv unter http://www.dgap.de

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

1379823 2022-06-21

Bildlink: https://eqs-cockpit.com/cgi-bin/fncls.ssp?fn=show_t_gif&application_id=1379823&application_name=news

(END) Dow Jones Newswires

June 21, 2022 03:13 ET (07:13 GMT)