Egelsbach (ots) -Sommerkleider, Hemden & Co. sollen nicht nur strahlend sauber aus der Waschmaschine kommen, sondern auch möglichst lange neu aussehen. Für die Extraportion Pflege hat Dr. Beckmann seine beliebten Farb- & Schmutzfänger daher jetzt auf ein neues Level gehoben. Neben dem ultimativen Verfärbungsschutz sorgen die Dr. Beckmann Farb- & Schmutzfänger 3in1 zusätzlich für glattere Fasern sowie brillantere Farben - und tragen damit nachhaltig zum Werterhalt von Kleidung bei.Immer mehr Menschen möchten umweltbewusster leben und verändern dafür auch ihren Kleidungskonsum. Slow Fashion liegt im Trend, Second-Hand-Plattformen boomen. Denn allein für die Herstellung eines einzigen Baumwoll-T-Shirts werden im Schnitt rund 2.500 Liter Wasser verbraucht.* Mit seinen Spezialprodukten für Fleckentfernung und Wäschepflege trägt Dr. Beckmann seit mehr als 40 Jahren zum Werterhalt von Kleidung bei. Jetzt haben die Wäschespezialisten ihren Bestseller aus der Linie der Farb- & Schmutzfänger mit zusätzlichen Pflegeeigenschaften ausgestattet, um die Lebens- und Nutzungsdauer von Textilien zu verlängern.Verfärbungsschutz plus Faserpflege und FarbbrillanzDie neuen Dr. Beckmann Farb- & Schmutzfänger 3in1 vereinen jetzt noch mehr Vorteile in einem Produkt. Jeder Waschgang mit ihnen bedeutet Wellness für die Wäsche: In die Trommel gelegt, entfalten die Tücher ihre innovative Farbfänger-Formel, um die Farbqualität jedes einzelnen Wäschestücks sichtbar länger zu bewahren. Farbstoffe, die sich beim Waschen aus der Kleidung lösen, schweben als Teilchen im Wasser - sie werden von den Tüchern eingefangen und fest an sie gebunden, um die Wäsche zuverlässig vor einer Farbübertragung zu schützen. Zusätzlich sind die Tücher jetzt mit einer speziellen Pflege-Formel ausgestattet, die kleine, abstehende Härchen sanft von geschädigten Baumwoll- und Viskosefasern entfernt. Das glättet die Fasern, verbessert ihre Lichtreflexion und erhöht dadurch die Farbbrillanz des Textils.Den Alltag nachhaltig erleichternDr. Beckmann Farb- & Schmutzfänger 3in1 unterstützen Verbraucher in ihrem Bedürfnis, zu mehr Nachhaltigkeit und Umweltschutz beizutragen. Anstelle zahlreicher kleiner Waschladungen mit farbig vorsortierter Wäsche sparen vollständig gefüllte Maschinen mit buntgemischter Kleidung jede Menge Wasser, Energie und natürlich Zeit. Das kommt gerade rund um den Urlaub besonders gelegen, wenn kurz vor der Abreise noch schnell eine Ladung Lieblingskleidung gewaschen werden soll oder sich nach der Rückkehr die Wäscheberge vor der Maschine türmen. Die Tücher selbst bestehen hauptsächlich aus Fasern natürlichen Ursprungs und sind frei von Mikroplastik. Das FSC-Zeichen auf der Schachtel verweist auf die nachhaltige Verpackung, die aus alten Kartonfasern hergestellt wird und vollständig wiederverwertbar ist. Zudem landet mit den Farb- & Schmutzfängern ein klimaneutrales Produkt im Einkaufskorb. Denn Dr. Beckmann kompensiert zusammen mit ClimatePartner alle CO2- und anderen Treibhausgasemissionen, die bei der Produktion (noch) nicht vermieden werden können. Dazu fördert die Marke Klimaschutzprojekte zur Gewinnung von Energie aus Wind- und Wasserkraft sowie zum Schutz des Matavenwaldes in Kolumbien.Die neuen Dr. Beckmann Farb- & Schmutzfänger 3in1 (22 Stück/Packung zum unveränderten Preis von UVP 2,49 Euro) sind jetzt in allen gängigen Drogeriemärkten und gut sortierten Supermärkten sowie online erhältlich.Über Dr. BeckmannHinter der Marke Dr. Beckmann steht das mittelständische und inhabergeführte Markenartikel-Unternehmen delta pronatura Dr. Krauss & Dr. Beckmann KG. Neben der umsatzstärksten Marke Dr. Beckmann zählen auch die Marken Bullrich, Blistex und Bi-Oil zum Unternehmen.* Quelle: waterfootprint.org (2017)Pressekontakt:Sabina MayPressearbeitTel.: +49 (0)6103 4045 355Fax: +49 (0)6103 4045 4355E-mail: smay@delta-pronatura.deWebsite: www.dr-beckmann.deFacebook: www.facebook.com/Dr.BeckmannDEOriginal-Content von: delta pronatura Dr. Krauss & Dr. Beckmann KG, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/114080/5253170