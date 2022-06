Am Schweizer Aktienmarkt ziehen die Kurse am Dienstag zunächst mehrheitlich an. Sie knüpfen damit an die Stabilisierungstendenzen vom Vortag an.Zürich - Am Schweizer Aktienmarkt ziehen die Kurse am Dienstag zunächst mehrheitlich an. Sie knüpfen damit an die Stabilisierungstendenzen vom Vortag an. Insgesamt verlaufe das Geschehen derzeit in ruhigen Bahnen, nachdem die Märkte speziell in den vergangenen zwei Wochen durch eine erhöhte Volatilität und einen verstärkten Abwärtsdruck gekennzeichnet waren, heisst es im Markt.

Den vollständigen Artikel lesen ...