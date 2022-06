Iveco hat angekündigt, die Produktion von Bussen in Italien wieder aufnehmen zu wollen. Im Iveco-Werk in Foggia sollen künftig unter anderem Batterie- und Brennstoffzellen-Busse montiert werden und in Turin Engineering- und Fertigungskapazitäten für Batterien eingerichtet werden. Iveco hatte im Jahr 2011 die Fertigung von Bussen in Italien eingestellt - damals gehörte der Hersteller noch zu Fiat Industrial, ...

Den vollständigen Artikel lesen ...