NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Uniper mit Blick auf einen längeren Einsatz von Kohlekraft in Deutschland auf "Overweight" mit einem Kursziel von 32 Euro belassen. Angesichts einer schwierigen Lage bei der Gasverstromung rechnet Analyst Javier Garrido nicht mit größeren Hindernissen bei der Umsetzung des entsprechenden Gesetzesvorschlags. Bei RWE belaufe sich die betreffende zusätzliche Kapazität auf 0,9 Gigawatt und bei Uniper auf 1,4 Gigawatt, hieß es in einer am Dienstag vorliegenden Studie./bek/ajx



Veröffentlichung der Original-Studie: 21.06.2022 / 08:08 / BST

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 21.06.2022 / 08:11 / BST



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.



ISIN: DE000UNSE018

