Mithilfe von interaktiven TV Angeboten findet der externe IT Dienstleister für jeden Kunden eine maßgeschneiderte Lösung.Apeldoorn - Die Erwartungen von Kunden an ihren IPTV Anbieter entwickeln sich ständig weiter. Dabei ist zum Beispiel die persönliche Gestaltung der Benutzeroberfläche oder das Hinzufügen interaktiver Elemente von großer Bedeutung. So können mit einer iptv solution for isp oder iptv solutions for business alle Inhalte mit zusätzlichen Funktionen ausgestattet werden, um die Kundenbindung zu erhöhen.

Den vollständigen Artikel lesen ...