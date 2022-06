NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Beiersdorf vor Quartalszahlen Anfang August auf "Buy" mit einem Kursziel von 114 Euro belassen. Analystin Molly Wylenzek rechnet in einer am Dienstag vorliegenden Studie mit guten Marktanteilen und Wachstum der Konsumgütersparte. Die Probleme der hochpreisigen Hautpflegemarke La Prairie in China dürften sich zudem als nicht ganz so groß erweisen wie bislang befürchtet./bek/ajx



Veröffentlichung der Original-Studie: 20.06.2022 / 10:36 / ET

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 20.06.2022 / 19:00 / ET



ISIN: DE0005200000

