Dem Statistischen Bundesamt zufolge ist die Zahl der Anlagen im Vergleich zum Vorjahresmonat um 10,1 Prozent gestiegen. Die installierte Leistung habe in diesem Zeitraum um 9,7 Prozent auf 58,4 Gigawatt zugenommen.Immer mehr Unternehmen und private Haushalte setzen zur Stromerzeugung auf die Photovoltaik. Wie das Statistische Bundesamt am Dienst mitteilte, waren im März 2022 auf Dächern und Grundstücken in Deutschland 2,2 Millionen Photovoltaik-Anlagen mit einer Nennleistung von insgesamt 58.400 Megawatt installiert. Die Zahl der Anlagen habe damit gegenüber dem Vorjahresmonat um 10,1 Prozent ...

