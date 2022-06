Feiertagsbedingt war am gestrigen Montag die US-Börse geschlossen und entsprechend ruhiger war der Handel. Im Wasserstoff-Sektor stabilisierte sich die Lage bereits in der vergangenen Handelswoche und so nutzen einige Anleger den Start in die neue Handelswoche zum Kauf. Ist das der Startschuss für einen Rebound bei der Nel-Aktie?

Den vollständigen Artikel lesen ...