Am Mittwoch startet in Berlin die Internationale Luft- und Raumfahrt-Ausstellung ILA. Bereits im Vorfeld hagelt es oft Aufträge. So auch diesmal. Airbus kann sich über einen Großauftrag vom britischen Billigflieger EasyJet freuen. Zudem hat der Flugzeugbauer gute Chancen auf einen Mega-Auftrag von Air India. Die Airbus-Aktie erholt sich. Der britische Billigflieger EasyJet will die Erneuerung seiner Flugzeugflotte mit einem weiteren Großeinkauf bei Airbus vorantreiben. Vorgesehen sei der Kauf von ...

Den vollständigen Artikel lesen ...