DAS/ DIE FOLGENDE(N) INSTRUMENT(E) IST/ SIND AB SOFORT AUSGESETZT:
THE FOLLOWING INSTRUMENT(S) IS/ ARE SUSPENDED WITH IMMEDIATE EFFECT:
INSTRUMENT NAME KUERZEL/SHORTCODE ISIN BIS/UNTIL
EUROF.SCIENTIF.15/UND.FLR ESFC XS1224953882 22.06.2022 HZE/EOT
EUROFIN.SCIF 19/UND. FLR XS2051471105 22.06.2022 HZE/EOT
THE FOLLOWING INSTRUMENT(S) IS/ ARE SUSPENDED WITH IMMEDIATE EFFECT:
INSTRUMENT NAME KUERZEL/SHORTCODE ISIN BIS/UNTIL
EUROF.SCIENTIF.15/UND.FLR ESFC XS1224953882 22.06.2022 HZE/EOT
EUROFIN.SCIF 19/UND. FLR XS2051471105 22.06.2022 HZE/EOT
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