Fribourg, Schweiz (ots/PRNewswire) -Neuer Leitfaden erforscht das Potenzial von Cloud Physical Security für Wiederverkäufer, um überragende Sicherheits- und Business-Intelligence-Vorteile zu erschließen und gleichzeitig die steigenden Kosten zu mindernMorphean, ein führender Anbieter von Security-as-a-Service und Cloud-Analytik, hat einen neuen praktischen Leitfaden veröffentlicht, der Sicherheitsunternehmen dabei helfen soll, die digitalisierte Welt der physischen Sicherheit zu verstehen und zu übernehmen. Sie argumentiert, dass die physische Sicherheit in der Cloud jetzt eine entscheidende Rolle bei der digitalen Transformation spielt, da KI-gesteuerte Analysen dabei helfen, überragende Sicherheits- und Intelligenzvorteile zu erschließen und gleichzeitig die steigende Kostenbasis abzumildern, die viele Sicherheitsunternehmen in Europa zu spüren bekommen.Die Digitalisierung hat eine neue Ära von gehosteten Sicherheitsplattformen eingeläutet, die die Branche umkrempeln. Mit der Cloud als kritischer Infrastruktur entstehen aufregende neue Technologien und Systeme, die den Austausch leistungsstarker datengestützter Erkenntnisse aus Überwachungsdaten ermöglichen. Diese Vorteile beziehen sich nicht nur auf die verbesserte Sicherheit, sondern auch auf die betriebliche Intelligenz zur Steigerung der Effizienz und Rentabilität für die Endnutzer. In Zukunft werden zunehmend diejenigen Sicherheitsexperten profitieren, die ihre Fähigkeiten im Bereich der physischen Sicherheit mit ihrem Wissen über die Cloud, Netzwerke und Systeme kombinieren können.Da sich jedoch die Lebenshaltungskostenkrise mit den höchsten Energie- und Kraftstoffpreisen seit Jahrzehnten verschärft, begründet der Leitfaden, dass Cloud, KI und Analytik für die Partner zahlreiche wirtschaftliche Vorteile bieten. Die Umstellung auf die Cloud bedeutet nicht nur eine besser vorhersehbare Budgetierung und wiederkehrende Einnahmen für das Partnergeschäft, sondern führt auch zu Kosteneinsparungen durch eine bessere Nutzung von Mitarbeitern und internen Ressourcen und hilft ihnen gleichzeitig, einen Wettbewerbsvorteil zu erlangen, da sich die Kundenanforderungen schnell weiterentwickeln.Laden Sie den Leitfaden herunter: (https://www.morphean.com/insights/en-cloud-mission-critical) Warum die Cloud für die physische Sicherheitsbranche heute von entscheidender Bedeutung ist (https://www.morphean.com/insights/en-cloud-mission-critical)Physische Sicherheit in der Cloud, die pro Gerät und Monat abgerechnet wird, bietet dem Partner einen Weg zu einem nachhaltigeren Umsatzwachstum und zu Verträgen, die durch Upselling weiterer Funktionen genutzt werden können. Darüber hinaus kann ein hochqualifizierter Techniker mit Hilfe der Cloud die Systeme aus der Ferne einrichten, wodurch nicht nur Treibstoffkosten gespart werden, sondern auch mehrere Kundenaufträge in der Zeit erledigt werden können, die für die Einrichtung eines einzigen Systems beim Kunden erforderlich wäre. Ein schnellerer und effizienterer Verkauf und Einsatz bedeutet eine bessere Rendite für die Gehaltsinvestition des Einzelnen.Weitere wichtige Themen des Leitfadens sind das Potenzial der Cloud für die Verbesserung der Cybersicherheit von Unternehmen und wie vertrauensvolle Partnerschaften zu langfristigem Erfolg führen können.