Winterbach (ots) -Der Fashion Anbieter Peter Hahn aus dem schwäbischen Winterbach verstärkt seine Führungsriege im Einkauf. Laura Paulenz startet zum 01. Juli 2022 als Einkaufsleiterin für den Bereich Premium Brands DOB und HAKA. Die Position wurde neu geschaffen.Laura Paulenz übernimmt zum 01. Juli 2022 die Position als Einkaufsleitung Premium Brands DOB und HAKA bei Peter Hahn. In der neu geschaffenen Position soll Laura Paulenz in erster Linie den Ausbau des Portfolios der Premiummarken mit bestehenden und neuen Handelspartnerschaften ausgestalten und intensivieren. Damit möchte Peter Hahn seine Kompetenz als Anbieter hochwertiger Design- und Premiummarken weiter ausbauen.Derzeit vertreibt das Fashion Unternehmen mehr als 300 Marken. Laura Paulenz verfügt über zwölf Jahre Erfahrung in den Bereichen strategische Sortimentskonzeption und Kollektionsentwicklung.Die studierte Textilbetriebswirtin arbeitete zuletzt beim Münchner Premiumhaus Lodenfrey als Senior Buyer. Zuvor war sie als Zentraleinkäuferin bei Appelrath Cüpper beschäftigt."Wir freuen uns sehr, Laura Paulenz für die neu geschaffene Position gewonnen zu haben", so Stefan Kober, Geschäftsführer Einkauf bei Peter Hahn.Pressekontakt:Peter Hahn GmbHFrau Bettina ReichertAbteilungsleitung CommunicationsTelefon +49 71 81 70 87 06E-Mail bettina.reichert@peterhahn.deOriginal-Content von: Peter Hahn GmbH, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/77148/5253341