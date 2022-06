Die japanische Designfirma Envision hat mit dem Streek ein ungewöhnliches Lasten-E-Bike entwickelt. Das dreirädrige Fahrzeug ist aufgrund strenger Vorschriften in Japan äußerst kompakt - und gleicht das mit einer zweiten Ladefläche aus. Weil in Japan die Länge von Fahrrädern, E-Bikes oder Trikes auf 190 Zentimeter und deren Breite auf 60 Zentimeter begrenzt ist, müssen Hersteller auf ungewöhnliche Designs zurückgreifen, wenn sie einen möglichst umfangreichen Transport ermöglichen wollen. Envision hat sich dazu entschlossen, in die Höhe zu bauen. Die japanische Designfirma arbeitet seit einigen Jahren an dem kompakten ...

