München (ots/PRNewswire) -Movable Ink, global führender Software-Anbieter für die Content Personalisierung bei den größten Marken der Welt, gibt seine Partnerschaft mit Celonis, Marktführer im Bereich Execution Management, bekannt. Celonis ist eines der wenigen "Decacorns" der Welt und hilft Unternehmen dabei, Ineffizienzen aufzudecken und diese zu beheben, welche sie selbst nicht sehen können und ermöglicht es ihnen dadurch Leistungen zu erzielen, die sie nie für möglich gehalten haben.Movable Ink wird eine wichtige Rolle bei der Erweiterung der Kundenbindungsstrategie von Celonis spielen und dazu beitragen, die eigene Effizienz in der Kampagnenerstellung durch Automatisierung dynamischer Inhalte zu steigern. Celonis wird datenaktivierte, kundenorientierte Erlebnisse über Movable Ink mit den Echtzeit-Prozessoptimierungsfunktionen des Celonis Execution Management Systems (EMS) kombinieren, um Marketingprozesse zu optimieren und sicherzustellen, dass Ihre Kunden einen echten Mehrwert erhalten."Celonis' main objective is to help businesses reveal and fix process inefficiencies, by connecting and understanding data to then recommend and trigger actions that remove silent killers of performance. By delivering more tailored content that demonstrates how we do this, and how we address individual needs of each business, we'll be better able to underscore how customers can accelerate business transformation, drive value and achieve higher levels of performance," said Paula Ojeda Bautista, Head of Marketing Database and Nurture Campaigns at Celonis."Das Hauptziel von Celonis ist es, Unternehmen dabei zu helfen, Prozessineffizienzen aufzudecken und zu beheben, indem wir Daten verbinden und verstehen, um dann Maßnahmen zu empfehlen und auszulösen, die unauffällige Leistungskiller beseitigen. Indem wir mehr maßgeschneiderte Inhalte liefern, die zeigen, wie wir dies tun und wie wir auf die individuellen Bedürfnisse jedes Unternehmens eingehen, werden wir besser in der Lage sein, zu verdeutlichen, wie Kunden die Geschäftsumwandlung beschleunigen, den Wert steigern und ein höheres Leistungsniveau erreichen können", sagte Paula Ojeda Bautista, Head of Marketing Database and Nurture Campaigns bei Celonis."Endkunden erwarten eine echte 1:1-Personalisierung, die bei den Verantwortlichen in Deutschland und auf der ganzen Welt ganz oben auf der Agenda steht. Sie ist nicht länger ein optionaler Bestandteil der Marketingprogramme von Marken. Genau dabei wollen wir unsere Kunden unterstützen", sagt Jeremy Seltzer, Chief Revenue Officer von Movable Ink. "Wir freuen uns, dass Celonis uns ausgewählt hat, um diese erfolgreichen Datenanwendungsfälle in maßgeschneiderte Inhalte zu verwandeln, die den Kunden die Celonis-Story noch deutlicher vermitteln."Die Nachricht folgt auf ein Jahr mit Rekordwachstum für Movable Ink, das durch eine starke Dynamik in EMEA gekennzeichnet ist. Das Unternehmen gab kürzlich bekannt, dass es 55 Mio. USD an Series-D-Finanzierung erhalten hat, einen jährlichen wiederkehrenden Umsatz von über 100 Mio. USD erzielt und Coherent Path, eine KI-Personalisierungs-Engine, übernommen hat. Movable Ink plant, das Unternehmen bis Ende 2022 auf mehr als 700 Mitarbeiter weltweit auszubauen.Mit seiner einzigartigen Technologie- und Marketingexpertise treibt Movable Ink umsatzsteigernde Kampagnen für einige der größten und innovativsten Unternehmen der Welt voran.Movable Ink beschäftigt derzeit mehr als 550 Mitarbeiter, davon 80 in der EMEA-Region. Das Unternehmen hat Niederlassungen in Großbritannien, den nordischen Ländern und den Benelux-Staaten und eröffnete kürzlich seine DACH-Zentrale in München, um den schnell wachsenden Kundenstamm in Deutschland, Österreich und der Schweiz besser unterstützen zu können. Um mehr über offene Stellen zu erfahren, besuchen Sie movableink.com/careers.Über Movable InkWenn Unternehmen immer mehr Daten über Ihre Kunden sammeln, bringt dies den Kunden nichts. Kunden merken einzig und allein, welchen Content die Unternehmen ihnen ausspielen.Movable Ink hilft dabei, Kundendaten in relevanten, personalisierten Content zu überführen, der Kunden begeistert. Der innovativsten Firmen der Welt verlassen sich auf Movable Ink, um ihre Marketing Performance auf ein neues Level zu heben. Mit mehr als 500 Mitarbeitern und dem Hauptsitz in New York City ist Movable Ink neben Nord- und Zentralamerika in Europa, Australien und Japan tätig.Mehr erfahren auf www.movableink.com.Über CelonisCelonisunterstützt Unternehmen dabei, bislang unentdeckte Ineffizienzen in ihren Geschäftsabläufen zu identifizieren und zu beheben - und damit ihre gesamte Performance zu verbessern. Das Celonis Execution Management System baut auf der marktführenden Process-Mining-Technologie des Unternehmens auf und bietet Führungskräften und Anwendern eine umfassende Plattform, um Ineffizienzen in Milliardenhöhe zu beseitigen, eine bessere Customer Experience zu bieten und den CO2-Ausstoß zu reduzieren. Celonis hat Tausende von Kunden, Hauptsitze in München und New York und verfügt weltweit über mehr als 20 Niederlassungen.Logo - https://mma.prnewswire.com/media/1438892/Movable_Ink_Logo.jpgPressekontakt:Alexandra May,alexandra.may@movableink.comOriginal-Content von: Movable Ink, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/162547/5253444