Dividendenfans aufgepasst: Zur virtuellen Hauptversammlung (HV) von Ecotel Communication am 8. Juli 2022 gibt es neben der regulären Dividende von 0,70 Euro je Aktie noch einer Sonderzahlung von 1,55 Euro - insgesamt also 2,25 Euro pro Anteilschein. Bezogen auf den aktuellen Aktienkurs von 32 Euro ergibt sich daraus eine stattliche Rendite von brutto rund sieben ... The post Ecotel: Sieben Prozent Dividendenrendite appeared first on Boersengefluester.

Den vollständigen Artikel lesen ...