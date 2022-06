Xiaomi will ins Homeoffice: Der neue Tablet-Laptop-Hybrid Xiaomi Book S 12.4 kostet weniger als ein vergleichbares Surface-Gerät von Microsoft und bietet viel - einen Haken gibt es aber. Flankiert wird es von einem neuen E-Scooter, einem Smart-TV und einem Fitnessband. Xiaomi geht den Weg anderer großer Smartphone-Hersteller wie Samsung und Huawei und erweitert sein Sortiment erstmals um ein Notebook. Das in ein Gehäuse aus Aluminium und Magnesium eingefasste Xiaomi Book S 12.4 kennzeichnet jenes hybride Bedienkonzept, das Microsoft mit seinen Surface-Geräten populär gemacht hat. Es handelt sich um ein Tablet mit Touch-Display, an das sich eine Tastatur ...

