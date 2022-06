Willkommen zum "eMobility Update". Das sind die News und Highlights der Elektromobilität in unserer Sendung: Norwegen will Förderung weiter reduzieren ++ Niederlande planen Park-Privilegien ++ GM vor Europa-Rückkehr mit Elektroautos ++ BMW baut E-Motoren in Steyr ++ Und Maxus überarbeitet seine E-Transporter. #1 - Norwegen: Weniger Vorteile für E-Autos Im Musterland der Elektromobilität mit 75% Marktanteil ...

Den vollständigen Artikel lesen ...