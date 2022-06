Youtuber Fynn Kliemann steht nach der Aufdeckung eines Maskenskandals weiter in der Kritik. Jetzt zeigt eine Recherche des rbb, dass auch Kliemanns NFT-Auktion vor einem Jahr problematisch verlaufen ist. Während Influencer Fynn Kliemann sich nach seinem Maskenskandal zunächst um Klarstellung bemühte und sich reumütig gab, hat sich der Tonus in einer neuen Instagram-Story vor allem in Wut gewandelt. Die richtet sich unter anderem gegen die mediale Berichterstattung, die nach dem Skandal und einem eingeleiteten Ermittlungsverfahren nicht abebbt. Stattdessen werden - aus gegebenem Anlass - ...

Den vollständigen Artikel lesen ...