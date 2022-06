Berlin (ots) -Gut einschlafen, ruhig und entspannt durchschlafen - davon träumen viele. Zu Recht, denn ein erholsamer und ausreichender Schlaf ist eine wesentliche Voraussetzung für unsere physische und psychische Gesundheit. Um auf die essenzielle Bedeutung des Schlafes für unsere Gesundheit aufmerksam zu machen, wurde in Deutschland von der Initiative Tag des Schlafes bereits vor über 20 Jahren der 21. Juni zum "Tag des Schlafes" ins Leben gerufen. Der 21. Juni ist nicht nur kalendarischer Sommeranfang, sondern auch der Tag der Sommersonnenwende auf der nördlichen Erdhalbkugel, also der längste Tag und die kürzeste Nacht. Für viele von Schlafproblemen Betroffene ist eine zu kurze Nacht alltägliche Realität. Mangelnde Schlafqualität, unruhiger Schlaf mit häufigen Schlafunterbrechungen sowie Probleme beim Einschlafen sind weit verbreitet. Vor diesem Hintergrund wurde OYONO® entwickelt.Zeitversetzte Freisetzung der InhaltsstoffeZur Unterstützung des Schlafes kombiniert die innovative 3-Phasen-Tablette die ausgewählten pflanzlichen Inhaltsstoffe Baldrian[1,2,3] Zitronenmelisse[1,2,3] und Passionsblume[2]. Zusätzlich enthalten sind der körpereigene Botenstoff Melatonin, Weißdorn sowie Vitamin B6. Das Besondere an OYONO® ist, dass die Inhaltsstoffe nach der Einnahme der Tablette nicht gleichzeitig, sondern zeitlich versetzt in drei Phasen über die Nacht freigesetzt werden. Die Sofort-Phase ist schnellauflösend und setzt zunächst Melatonin, Baldrian und Vitamin B6 innerhalb von zehn Minuten frei. Anschließend setzt die Chrono-Phase ein. Diese gibt die pflanzlichen Extrakte aus Zitronenmelisse und Weißdorn kontinuierlich ab. Zuletzt werden die in der Depot-Phase enthaltenen Inhaltsstoffe Melatonin und Passionsblumen-Extrakt langanhaltend kontrolliert und verzögert über einen Zeitraum von bis zu 8 Stunden freigesetzt. Durch die schnelle und langanhaltende Freisetzung können ausgewählte Inhaltsstoffe in der 3-Phasen-Tablette das Einschlafen unterstützen[1], zu einem ruhigen Schlaf beitragen[2] und das Durchschlafen ohne Unterbrechung begünstigen[3], und das ohne Gewöhnungseffekt.Häufige Schlafprobleme nicht ignorierenGelegentliche Schlafprobleme sind kein Anlass zur Sorge, sofern sich die Schlafqualität nach einigen Tagen oder wenigen Wochen wieder normalisiert. Halten die Schlafprobleme über einen Zeitraum mehrerer Wochen an, sollten die Ursachen ärztlich abgeklärt werden. Denn dauerhaft schlechter Schlaf hat weitreichenden Einfluss auf die physische und psychische Gesundheit. So führt längerfristiger Schlafmangel bei den Betroffenen unter anderem häufig zu Konzentrationsschwierigkeiten, erhöhter Stressanfälligkeit, fehlender Belastbarkeit und sinkender Leistungsfähigkeit. Darüber hinaus nimmt die Anfälligkeit für Übergewicht sowie Herz-Kreislauf- und Stoffwechselerkrankungen zu.Eine gute Nacht und erholsamer SchlafEine gute Nacht wird von vielen Aspekten begünstigt. Die eigens entwickelte kostenlose OYONO® Schlaf-App bietet neben individuellen Tipps für einen besseren Schlaf auch Selbsttests und ein Tracking zur Überprüfung der eigenen Schlafqualität. Das dort enthaltene Schlaftagebuch hilft dabei, Schlafprobleme zu identifizieren und zu dokumentieren.[1] Baldrian und Zitronenmelisse unterstützen das Einschlafen.[2] Baldrian trägt zur Aufrechterhaltung des Schlafs und zur Entspannung bei. Zitronenmelisse trägt zu einem ruhigen Schlaf und zur Entspannung bei. Passionsblume hat einen beruhigenden Effekt und unterstützt einen ruhigen Schlaf.[3] Baldrian und Zitronenmelisse unterstützen das Durchschlafen.Pressekontakt:Ihre Ansprechpartnerin:Jana Gernhard, Agentur-Kontakt (Weitere Informationen und Bildmaterial)Tel.: 0221 92 57 38 40, E-Mail: j.gernhard(at)borchert-schrader-pr.deBorchert & Schrader PR GmbH, Antwerpener Straße 6-12, 50672 KölnOriginal-Content von: MCM Klosterfrau Vertriebsgesellschaft mbH, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/37700/5253559