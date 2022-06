Reinhören: https://boersenradio.at/page/podcast/3053 Die Wiener Börse Pläusche sind ein Podcastprojekt von Christian Drastil Comm. Unter dem Motto "Market & Me" berichtet Christian Drastil über das Tagesgeschehen an der Wiener Börse. In Folge S2/53 geht es um ein weiteres Comeback im ATX TR angeführt von AT&S. Es gibt auch ein Update zu den Wanderpokalen, die gerade bei S Immo bzw. Gerald Grohmann stehen. In welcher Hinsicht RBI, SBO und AT&S top sind. Weiters: Market Maker kommt mit der Pfizer-Power bei Valneva noch nicht ganz zurecht, eine gute Möglichkeit, mal einen Market Maker-Witz anzubringen. Im Abspann gibt es einen Italo Disco Try. Die 2022er-Folgen vom Wiener Börse Plausch sind präsentiert von Wienerberger, ...

