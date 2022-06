München (ots) -Erst EU, dann G7 und schließlich NATO: Auf gleich drei Gipfeln trifft Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) in den kommenden Tagen Staats- und Regierungschefs aus aller Welt. Was steht auf dem Spiel? Wird Deutschland eine Führungsrolle einnehmen? Im Studio Scholzs Parteifreund und ehemaliger Bundesfinanzminister Peer Steinbrück (SPD).Barbara Schöneberger ist eines der bekanntesten Gesichter der deutschen Fernsehunterhaltung. Ein Gespräch über Humor in schwierigen Zeiten und ihren neuen Job als Moderatorin von "Verstehen Sie Spaß?".Es erklären, kommentieren und diskutieren der langjährige Tagesthemen-Sprecher Ulrich Wickert, die "taz"-Journalistin Ulrike Herrmann und der Chefredakteur von "The Pioneer" Michael Bröcker.Die Gäste:Peer Steinbrück, SPD (Bundesfinanzminister a.D.)Barbara Schöneberger (Moderatorin und Entertainerin)Ulrich Wickert (ehemaliger ARD-Moderator)Ulrike Herrmann ("taz"-Journalistin)Michael Bröcker ("The Pioneer"-Chefredakteur)"maischberger" ist eine Gemeinschaftsproduktion der ARD, hergestellt vom WDR in Zusammenarbeit mit Vincent productions GmbH.Redaktion: Elke Maar (WDR)Pressekontakt:Agnes Toellner, Presse und Information Das Erste,Tel: 089/558944 876, E-Mail: agnes.toellner@ard.deAnabel Bermejo, better nau GmbH, KommunikationsagenturTel.: 0172 587 0087, E-Mail: bermejo@betternau.deFotos unter: www. ard-foto.deOriginal-Content von: ARD Das Erste, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/6694/5253588