Vancouver, British Columbia - 21. Juni 2022 - Looking Glass Labs Ltd. ("LGL" oder das "Unternehmen") (NEO: NFTX) (OTC: LGSLF) (FWB: H1N), eine führende Web3-Plattform, die sich auf die Non-Fungible Token ("NFT")-Architektur, immersive Metaverse-Umgebungen, Play-to-Earn-Tokenisierung und virtuelle Lizenzgebühren spezialisiert hat, freut sich bekannt zu geben, dass sein Chief Executive Officer ("CEO") Dorian Banks, als Sprecher auf der Collision 2022 Conference ("Collision" oder die "Konferenz") am 23. Juni um 14:25 Uhr Eastern Time (20:25 Uhr MEZ) bestätigt wurde. Herr Banks wird sich mit der Schauspielerin Bethany Brown und dem Executive Donnie Dinch über das Thema "When NFTs Meet Hollywood" unterhalten. Die Konferenz findet vom 20. bis 23. Juni 2022 im Enercare Centre in Toronto, Ontario, statt. Außerdem veranstaltet das Unternehmen ein soziales Event (die "Party"), um an den Start der Live-Action-NFT-basierten Serie GenZeroes (die "GenZeroes-Serie") sowie an das erste Jubiläum (das "Jubiläum") seines zu 100 % im Besitz befindlichen Studios House of Kibaa ("HoK") zu erinnern. Der Start der GenZeroes-Serie und das Jubiläum sind zwei wichtige Meilensteine für das Unternehmen.

Bekannt als eine der bedeutendsten Technologiekonferenzen der Welt mit über 600 Sprechern, bietet Collision Unternehmen, Führungskräften und Einzelpersonen die Möglichkeit, die neuesten Technologien und Trends zu diskutieren. Bethany Brown ist, neben anderen Rollen, Teil der Besetzung der Live-Action-Serie GenZeroes des Unternehmens. Sie wurde in Burnaby, BC, geboren und spielte auch in der Serie "The Astronauts" und war an anderen Fernseh- und Filmproduktionen beteiligt.1 Donnie Dinch ist Mitbegründer und CEO von Bitski, einem Unternehmen für NFT und digitale Inhalte. Er verfügt über mehr als 10 Jahre Erfahrung in verschiedenen Bereichen wie Design, Leadership und Innovation und wurde 2014 in "Forbes 30 Under 30" in der Kategorie Musik aufgrund seiner ehemaligen Firma WillCall2 vorgestellt.

Collision bietet Unternehmen und Einzelpersonen die Gelegenheit, sich in Toronto zu vernetzen, voranzuschreiten und zu lernen. Die Konferenz hat viele hochkarätige Redner, darunter Lupita Nyong'o, eine Schauspielerin, die mit dem Academy Award ausgezeichnet wurde, Michele Romanow, Mitbegründer und CEO von Clearco, Ann Curry, Journalistin, und Carmelo Anthony, NBA All-Star und Unternehmer. Die Liste der prominenten und fachkundigen Redner im Laufe der Konferenz mit über 35.000 Teilnehmern umfasst außerdem Sportler, Prominente, CEOs, Politiker, Technologie-Spezialisten und viele mehr. Weitere Informationen über Collision finden Sie auf der Website von Collision: https://collisionconf.com.

Unabhängig davon wird die Party in New York City für Inhaber von NFTs der GenZeroes Serie, Stakeholder der GenZeroes-Serie, die Medien und andere Gäste abgehalten, die eine formelle Einladung erhalten haben. Es wurde bestätigt, dass eine Reihe von GenZeroes-Schauspielern anwesend sein werden, darunter Aleks Paunovic, Bethany Brown und Tahmoh Penikett. Die Party findet im Nebula Dance Club in der 135 W 41st, New York, NY 10036 statt. Das Nebula verfügt über drei Ebenen mit einer hochmodernen Multimedia-Einrichtung, die zuvor von anderen Technologie- und Web3-Unternehmen wie LGL für spezielle Veranstaltungen genutzt wurde.3 Weitere Informationen über HoK und die GenZeroes-Serie finden Sie auf den jeweiligen Websites: https://houseofkibaa.com und https://www.genzeroes.com.

Die Party findet im Rahmen der 4. jährlichen NFT.NYC-Branchenveranstaltung statt, die vom 20. bis 23. Juni in New York City stattfindet. NFT.NYC wird für Einzelpersonen, Unternehmen, Marken, Künstler und andere veranstaltet, um die Zusammenarbeit und weitere Innovationen in der Welt der NFTs zu fördern. Auf der Veranstaltung werden Kunst, Marken, Sammlerstücke, Daten, Mode, Filme, Investitionen, Musik, Immobilien und vieles mehr präsentiert. Während des NFT.NYC wird LGL die Möglichkeit haben, seine Erfolge zu feiern und neue Beziehungen zur NFT-Gemeinschaft aufzubauen. Weitere Informationen über NFT.NYC finden Sie unter der folgenden URL: https://www.nft.nyc.

Kommentar des Managements

"Es ist mir eine Ehre, in diesem Jahr auf der Collision zu sprechen. Es wird eine wunderbare Gelegenheit sein, nicht nur die Geschichten und Erfolge von LGL und HoK zu teilen, sondern auch von den anderen Rednern und Teilnehmern zu lernen. Ich glaube, dass alle Teilnehmer der Konferenz durch Zusammenarbeit und Innovation dazu beitragen werden, die Zukunft besser zu gestalten", sagte Dorian Banks, Chief Executive Officer von LGL. "Wir freuen uns auch sehr, die Party auszurichten, um an die Meilensteine von LGL zu erinnern und unsere Erfolge mit der NFT-Community zu teilen. HoK und die GenZeroes-Serie sind für das Unternehmen sehr wichtig. Sowohl in HoK als auch in die GenZeroes-Serie haben wir viel Arbeit, Leidenschaft, Ausdauer und Kreativität gesteckt. Wir sind stolz auf das Erreichte, und wir können es kaum erwarten, dieses Kapitel zu feiern, während wir uns auf die Zukunft freuen", fügte Herr Banks hinzu.

ÜBER LOOKING GLASS LABS

Looking Glass Labs ("LGL") mit Hauptsitz in Vancouver in British Columbia ist eine Web3-Plattform, die auf die Architektur von nicht-fungiblen Token ("NFT"), immersive Metaversum-Umgebungen, Play-to-Earn-Tokenization und Einkünfte aus Lizenzgebühren durch virtuelle Aktiva spezialisiert ist. Die führende Marke, House of Kibaa ("HoK"), konzipiert und kuratiert ein Metaverse der nächsten Generation für 3-D-Aktiva, das es ermöglicht, dass funktionale Kunst und Sammlerstücke gleichzeitig in unterschiedlichen NFT-Blockchain-Umgebungen bestehen. HoK hat erfolgreich digitale Aktiva veröffentlicht, einschließlich GenZeroes, das in nur 37 Minuten ausverkauft war und LGL Einnahmen in Höhe von insgesamt 6,2 Millionen CAD bescherte - zusätzlich zu einer unbefristeten Lizenzgebühr in Höhe von 5 % auf Sekundärmarktverkäufe. HoK plant, im Jahr 2022 ein hyperrealistisches Metaverse auf Basis der neuesten Version der Unreal-Engine einzuführen.

Im Namen von LOOKING GLASS LABS LTD.

"Dorian Banks"

Dorian Banks, Chief Executive Officer

Twitter: @DorianBanks

Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an:

Dorian Banks

Gebührenfrei: +1 833 LGL-NFTX (833-545-6389)

E-Mail: info@lgl.io

Twitter: @LGL_io

Zukunftsgerichtete Informationen

Diese Pressemitteilung enthält "zukunftsgerichtete Aussagen". Aussagen in dieser Pressemitteilung, die nicht ausschließlich historischer Natur sind, sind zukunftsgerichtete Aussagen und umfassen alle Aussagen über Überzeugungen, Pläne, Erwartungen oder Absichten in Bezug auf die Zukunft. Zu solchen zukunftsgerichteten Aussagen gehören unter anderem: die Entwicklung des Metaversum Project Origin; das Ziel des Unternehmens, das führende digitale Studio zu werden, das sich auf NFT-Architektur, immersives Metaversum-Design und Monetarisierungsströme für die Darstellung virtueller Assets spezialisiert; die Absicht, durch Kooperationen, wertsteigernde Akquisitionen und andere Vereinbarungen ein Portfolio dauerhafter NFT-Lizenzgebührenströme aufzubauen, die potenziell zu konsistenten, risikoarmen und passiven Einnahmen führen; und die kurzfristigen Projekte und zukünftigen Projekte.

Zu den wesentlichen Annahmen, auf denen diese zukunftsgerichteten Aussagen beruhen, gehören unter anderem, dass das Unternehmen die mit der Blockchain- und NFT-Branche verbundenen Risiken mindern kann; dass es in der Lage ist, mit anderen Unternehmen auf dem NFT-Markt zu konkurrieren; dass ausreichende Finanzmittel zur Verfügung stehen, um die Geschäftsentwicklungspläne des Unternehmens umzusetzen; günstige Marktbedingungen; die Fähigkeit von HoK, alle oder im Grunde alle seiner Angebote zu verkaufen; und die Fähigkeit, die Entwicklung von Overlords zeitgerecht abzuschließen.

Obwohl die Geschäftsleitung diese Annahmen auf der Grundlage der ihr derzeit zur Verfügung stehenden Informationen für angemessen hält, können sie sich als falsch erweisen. Diese zukunftsgerichteten Aussagen sind lediglich Vorhersagen und beinhalten bekannte und unbekannte Risiken, Ungewissheiten und andere Faktoren, einschließlich das anhaltende Wachstum und die Akzeptanz von NFT- und Metaverse-Angeboten durch die Verbraucher; die Kosten für die Entwicklung und das Design von NFTs und Metaversen, die wirtschaftlich tragfähig sind; die Fähigkeit des Unternehmens, genügend Arbeitskräfte mit den gewünschten Qualifikationen für die Entwicklung der NFT- und Metaverse-Angebote des Unternehmens zu gewinnen und zu halten; die Verfügbarkeit von Angeboten Dritter auf dem NFT-, Metaverse-Entwicklungs- und Online-Gaming-Markt, um potenzielle Transaktionen zu identifizieren; die zunehmende Akzeptanz von NFTs als Lösung für verschiedene Online-Spiele, Unterhaltung und Sammlerstücke; die Fähigkeit des Unternehmens, die mit der Blockchain- und NFT-Branche verbundenen Risiken zu mindern; und die Fähigkeit, mit anderen Unternehmen auf dem NFT-, Metaverse-Entwicklungs-, Content Creation- und Sammlermarkt zu konkurrieren.

Obwohl die Geschäftsleitung diese Annahmen auf der Grundlage der ihr derzeit zur Verfügung stehenden Informationen für angemessen hält, können sie sich als falsch erweisen. Bei diesen zukunftsgerichteten Aussagen handelt es sich lediglich um Vorhersagen, die mit bekannten und unbekannten Risiken, Ungewissheiten und anderen Faktoren verbunden sind, darunter: das Risiko, dass die Angebote des Unternehmens vom Verbraucher nicht angenommen werden; das Risiko, dass andere Wettbewerber ähnliche digitale Angebote machen; das Risiko, dass sich die allgemeinen wirtschaftlichen und geschäftlichen Bedingungen negativ verändern; das Risiko, dass das Unternehmen einen negativen operativen Cashflow und nicht genügend Kapital hat, um die Entwicklung einer seiner Technologien abzuschließen; das Risiko, dass das Unternehmen nicht in der Lage ist, bei Bedarf zusätzliche Finanzmittel zu erhalten; das Risiko, dass die Kapital- und Betriebskosten steigen; das Risiko, dass die NFT-Technologie Betrug und anderen Fehlern unterliegt; das Risiko, dass es technologische Änderungen und Entwicklungen in der Blockchain gibt, die die NFT-Lösungen veralten lassen; Risiken in Bezug auf regulatorische Änderungen oder Maßnahmen, die die Entwicklung oder den Betrieb der Blockchain-Lösungen behindern können; das Risiko, dass andere Wettbewerber ähnliche Blockchain-Angebote herausbringen; die potenzielle künftige Unrentabilität des NFT-Marktes im Allgemeinen; die schwankenden Kosten des Rechenaufwands, der für die Ausführung bestimmter Vorgänge auf der Blockchain erforderlich ist, und andere allgemeine Risiken im Zusammenhang mit den Blockchain-Lösungen.

Risiken und Ungewissheiten in Bezug auf die Geschäftstätigkeit des Unternehmens werden in den Offenlegungsunterlagen des Unternehmens, einschließlich der bei den kanadischen Wertpapieraufsichtsbehörden eingereichten Berichte, die unter www.sedar.com abgerufen werden können, ausführlicher behandelt.

Jedes dieser Risiken kann dazu führen, dass die tatsächlichen Ergebnisse, Aktivitäten, Leistungen oder Errungenschaften des Unternehmens erheblich von den zukünftigen Ergebnissen, Aktivitäten, Leistungen oder Errungenschaften abweichen, die in diesen zukunftsgerichteten Aussagen ausgedrückt oder impliziert werden. Obwohl das Unternehmen versucht hat, Faktoren zu identifizieren, die dazu führen könnten, dass die tatsächlichen Ergebnisse, Aktivitäten, Leistungen oder Errungenschaften wesentlich von den in den zukunftsgerichteten Aussagen beschriebenen abweichen, kann es andere Faktoren geben, die dazu führen, dass die Ergebnisse, Aktivitäten, Leistungen oder Errungenschaften nicht so ausfallen wie erwartet, geschätzt oder beabsichtigt. Das Unternehmen übernimmt keine Verpflichtung, die zukunftsgerichteten Aussagen zu aktualisieren oder die Gründe zu aktualisieren, warum die tatsächlichen Ergebnisse von den in den zukunftsgerichteten Aussagen prognostizierten abweichen könnten, es sei denn, dies ist gesetzlich vorgeschrieben, einschließlich der Wertpapiergesetze der Vereinigten Staaten und Kanadas. Obwohl das Unternehmen davon ausgeht, dass die in dieser Pressemitteilung enthaltenen Überzeugungen, Pläne, Erwartungen und Absichten angemessen sind, kann nicht garantiert werden, dass sich diese Überzeugungen, Pläne, Erwartungen oder Absichten als richtig erweisen. Das Unternehmen übernimmt keine Haftung für die Offenlegung von Informationen, die sich auf andere hier erwähnte Unternehmen beziehen.

Fußnoten:

"Bethany Brown: Biography", IMDB, zuletzt bearbeitet im Jahr 2022, https://www.imdb.com/name/nm2718637/bio?ref_=nm_ov_bio_sm "Donnie Dinch: Founder, WillCall", Forbes, 2014, zuletzt aktualisiert im Jahr 2022, https://www.forbes.com/profile/donnie-dinch/'sh=705abfb94b2b "Nebula, a Big New Club, Wants Manhattan to Dance Again", The New York Times, 14. April 2022, https://www.nytimes.com/2022/04/12/style/nebula-new-york-club.html

QUELLE: LOOKING GLASS LABS LTD.

