DJ MIDDAY BRIEFING - Unternehmen und Märkte

Der Markt-Überblick am Mittag, zusammengestellt von Dow Jones Newswires:

AKTIEN- UND ANLEIHEMÄRKTE (13:11 Uhr)

INDEX Stand +- % +-% YTD E-Mini-Future S&P-500 3.736,50 +1,7% -21,3% E-Mini-Future Nasdaq-100 11.486,75 +1,7% -29,6% Euro-Stoxx-50 3.501,43 +0,9% -18,5% Stoxx-50 3.423,67 +0,7% -10,3% DAX 13.373,56 +0,8% -15,8% FTSE 7.169,54 +0,7% -3,6% CAC 5.991,51 +1,2% -16,2% Nikkei-225 26.246,31 +1,8% -8,8% EUREX Stand +/- Punkte Bund-Future 143,45 -0,01 Rentenmarkt zuletzt +/- absolut +/- YTD DE-Rendite 10 J. 1,76 +0,02 +1,94 US-Rendite 10 J. 3,27 +0,04 +1,76

ROHSTOFFMÄRKTE

ROHÖL zuletzt VT-Settl. +/- % +/- USD % YTD WTI/Nymex 111,30 109,56 +1,6% 1,74 +52,9% Brent/ICE 115,79 114,13 +1,5% 1,66 +53,5% GAS VT-Schluss +/- EUR Dutch TTF 122,80 122,70 +1,8% 2,17 +51,5% METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD Gold (Spot) 1.834,02 1.838,80 -0,3% -4,79 +0,3% Silber (Spot) 21,67 21,61 +0,3% +0,06 -7,0% Platin (Spot) 941,95 935,50 +0,7% +6,45 -2,9% Kupfer-Future 4,04 4,01 +0,6% +0,03 -9,1%

Die Ölpreise legen nach den kräftigen Verlusten der Vorwoche zu. Der Brent-Preis notierte 1,5 Prozent fester. Jüngste chinesische Daten, die für Mai einen Rekord an Ölimporten ausweisen, deuteten darauf hin, dass die Nachfrage weiterhin stark ist, so Jeffrey Halley von Oanda.

AUSBLICK AKTIEN USA

Nach einem langen Wochenende dürfte die Wall Street am Dienstag mit deutlichen Aufschlägen in den Handel starten. Der Future auf den S&P-500 legt vorbörslich um 1,8 Prozent zu. Am Montag hatten die US-Börsen wegen des Feiertags Juneteenth geschlossen. An den marktbestimmenden Themen hat sich indessen wenig verändert. Es dürfte daher weiter mit einem volatilem Umfeld zu rechnen sein. Im Fokus der Anleger liegen weiter die hohe Inflation und die zügige geldpolitische Wende der US-Notenbank. Auch die Sorge vor einer möglichen Rezession besteht unverändert fort. US-Präsident Joe Biden sieht indessen eine Rezession in den USA als nicht "unvermeidlich" an. Der Präsident der Federal Reserve Bank of St. Louis, James Bullard, geht davon aus, dass die US-Wirtschaft in diesem Jahr weiter zulegen wird und dass die Notenbank die Markterwartungen für Zinserhöhungen erfüllen muss, um die Inflation einzudämmen. Konjunkturseitig werden lediglich Daten zum Verkauf bestehender Häuser im Mai nach Handelsbeginn veröffentlich. Jetblue legen vorbörslich 1,6 Prozent zu. Der Bieterwettstreit um den US-Billigflieger Spirit Airlines geht in die nächste Runde. Nun hat Jetblue Airways sein Angebot erhöht und angekündigt, sich von Unternehmensteilen zu trennen, um die Zustimmung der Kartellbehörden für einen Deal zu bekommen. Jetblue bietet nun mit 33,50 Dollar in bar je Spirit-Aktie 2 Dollar mehr als bisher. Spirit rücken 7,1 Prozent vor.

AUSBLICK KONJUNKTUR +

- US 16:00 Verkauf bestehender Häuser Mai PROGNOSE: -3,6% gg Vm zuvor: -2,4% gg Vm

FINANZMÄRKTE EUROPA

An den europäischen Börsen geht es am Dienstagmittag weiter aufwärts. Bis auf die Indizes der Versorger und der Telekom-Titel liegen alle großen Stoxx-Branchenindizes im Plus. Der Index der rohstoffnahen Basic Resources erholt sich um 2,3 Prozent. Die Indizes der Autohersteller, der Chemieunternehmen, der Baukonzerne, der Medientitel und der Energie-Aktien erholen sich um deutlich mehr als 1,5 Prozent. Im DAX gewinnen Sartorius 3,4 Prozent, Covestro 2,9 Prozent und Siemens Healthineers 2,4 Prozent. Dagegen fallen Zalando um 3,1 Prozent und Hellofresh um 0,8 Prozent. Im MDAX steigen Fuchs Petrolub um 2,1 Prozent, der Schmierstoffhersteller will bis zu 200 Millionen Euro für Aktienrückkäufe ausgeben, die sich allerdings bis Ende März 2024 erstrecken sollen. Commerzbank ziehen um 4 Prozent an, und K+S können sich nach den jüngsten Verlusten um 6 Prozent erholen. Im SDAX geben Flatexdegiro 4,9 Prozent ab: Der Broker hat seine Jahresprognose für 2022 quantifiziert, einige Kennzahlen liegen unter Erwartung. Kräftig nach oben geht es mit einem Plus von 6,4 Prozent für die Aktien von Leonardo. Das italienische Rüstungsunternehmen hat die Fusion seines US-Geschäfts Leonardo DRS mit der israelischen Rada Electronic Industries bekanntgegeben. "Kurstreibend wirkt vor allem, dass ein Listing der neuen Firma geplant ist", kommentiert ein Händler. In Paris setzen die Aktien des Pharmaherstellers Valneva ihre Kursrally fort. Die Aktien hatten schon am Vortag um fast 30 Prozent haussiert und springen nun weitere 17 Prozent nach oben. Auslöser war die Meldung, dass Pfizer sich mit 8,1 Prozent an Valneva beteiligt. Kurstreiber ist nun die Spekulation, Pfizer könnte Valneva komplett übernehmen. Keine Freude machen die Zahlen von Nordex (-5,9%) zum ersten Quartal. "Die Marge liegt nochmal deutlich unter der Gewinnwarnung vom Mai", sagt ein Händler.

DEVISEN

zuletzt +/- % Di, 7:40 Uhr Mo, 17:14 Uhr % YTD EUR/USD 1,0550 +0,4% 1,0516 1,0529 -7,2% EUR/JPY 143,26 +0,9% 141,98 142,16 +9,5% EUR/CHF 1,0201 +0,4% 1,0173 1,0181 -1,7% EUR/GBP 0,8594 +0,1% 0,8578 0,8595 +2,3% USD/JPY 135,80 +0,5% 135,02 135,02 +18,0% GBP/USD 1,2275 +0,2% 1,2258 1,2251 -9,3% USD/CNH (Offshore) 6,6972 +0,1% 6,6897 6,6893 +5,4% Bitcoin BTC/USD 21.313,94 +4,5% 20.924,64 20.706,92 -53,9%

Am Devisenmarkt legt der Euro um 0,4 Prozent zu auf 1,0550 Dollar. Für Rückenwind dürften Spekulationen sorgen, dass die EZB ein geeignetes Instrument findet, um eine Ausweitung der Renditeabstände (Fragmentierung) von Staatsanleihen höher verschuldeter Länder zu verhindern. Wie EZB-Ratsmitglied Francois Villeroy de Galhau in einem Interview mit der Zeitung Corriere della Sera betonte, muss es groß genug sein, um die Märkte zu beeindrucken.

FINANZMÄRKTE OSTASIEN

Nach teils tagelangen Verlustserien ist es zu einer Erholungsbewegung gekommen. Marktteilnehmer sprachen von einer eher technischen Gegenbewegung, zumal die belastenden Faktoren wie die hohe Inflation, die damit verbundenen Zinserhöhungszyklen und die Gefahr einer Rezession weiter intakt seien. Am kräftigsten ging es in Tokio nach oben. Für Rückenwind sorgte eine Umfrage, wonach japanische Unternehmen im laufenden Fiskaljahr 25 Prozent mehr in Ausrüstung, Immobilien und andere physische Vermögenswerte investieren wollen. Die Börse in Schanghai gab leicht nach, nachdem sich das Marktbarometer dort zuletzt etwas besser als an den Nachbarbörsen gehalten hatte. Verwiesen wurde daneben auf die Null-Covid-Politik Pekings, die immer wieder für Lockdowns sorge, besonders im Wirtschaftsdrehkreuz Schanghai. In Hongkong zogen die Immobilienaktien nach dem Kursfeuerwerk vom Vortag weiter an, aber deutlich moderater. Auslöser waren die nicht erhöhten Referenzzinssätze für Bankkredite und günstige Umsatzdaten aus der Branche. Zur guten Branchenstimmung trug daneben bei, dass der strauchelnde Immobilienriese China Evergrande noch vor Ende Juli einen vorläufigen Restrukturierungsplan vorlegen will und Maßnahmen ergriffen hat, um die Beibehaltung der Börsennotiz seiner seit dem 21. März vom Handel ausgesetzten Aktie zu gewährleisten. Country Garden gewannen 1,7, China Overseas Land 1,5 und China Resources Land 2,0 Prozent. Für NHN ging es in Seoul um 9,9 Prozent nach oben. Der Entwickler von Videospielen hat einen Aktienrückkaufplan vorgestellt. In Sydney führten nach einer siebentägigen Verlustserie Bankaktien die Erholung an, der Subindex gewann 2,7 Prozent.

CREDIT

Mit den Risikoprämien geht es deutlicher nach unten. Damit weitet sich die Entspannung am Aktienmarkt auch auf den Kreditmarkt aus. Ob diese von Dauer ist, bleibt abzuwarten, allerdings hat sich an der fundamentalen Gesamtlage nichts geändert. CMC ist indes der Meinung, dass die Lage in den Unternehmen nicht so schlecht sei wie die Stimmung. Es sei auffällig, dass sich die Zahl der Gewinnwarnungen aus den Unternehmen stark in Grenzen halte. Die Risikoprämien auf High-Yield-Anleihen indizieren indes weiter ein hohes Stressniveau. Analysten glauben, dass die Ausfallraten kräftiger steigen werden, allerdings von einem sehr niedrigen Niveau und erst ab dem kommenden Jahr. Im Blick steht nun die Anhörung von Fed-Chairman Jerome Powell vor dem Senatsausschuss am Mittwoch.

UNTERNEHMENSMELDUNGEN SEIT 7.30 UHR

Bayer erhält erweiterte Zulassung für Xarelto in Japan

Bayer hat für sein Präparat Xarelto in Japan die Zulassung für die Behandlung der peripheren arteriellen Verschlusskrankheit unter bestimmten Bedingungen erhalten. Wie der Leverkusener Chemie- und Pharmahersteller mitteilte, hat die japanische Arzneimittelbehörde MHLW Xarelto für die Indikation "periphere arterielle Verschlusskrankheit nach Revaskularisierung" zugelassen. Die Zulassung beruhe auf Daten der Phase-III-Studie Voyager Pad.

Deutsche Börse erweitert Marktdatenangebot im Krypto-Sektor

Die Deutsche Börse erweitert ihr Marktdatenangebot im Krypto-Sektor durch eine Kooperation mit dem französischen Krypto-Marktdatenanbieter Kaiko. Wie der Börsenbetreiber mitteilte, wurde eine entsprechende Vereinbarung abgeschlossen. Kaikos konsolidierter Krypto-Datenfeed soll so direkt für die Kunden der Deutschen Börse verfügbar gemacht werden.

Deutsche-Post: DHL Supply Chain kauft australische Glen Cameron

Die Deutsche-Post-Tochter DHL Supply Chain verstärkt sich in Australien mit einem Zukauf. Erworben werden 100 Prozent der Glen Cameron Group, einem australischen Logistikunternehmen, das auf Straßengüterverkehr und Kontraktlogistik spezialisiert ist, wie der Bonner Logistikkonzern mitteilte. Die Glen Cameron Group betreibt eine Flotte von 1.000 LKW und Anhängern und beschäftigt mehr als 820 Mitarbeiter in ganz Australien.

Mercedes-Benz ernennt Asienexperten Paul Gao zum Strategiechef

Der Premiumautohersteller Mercedes-Benz hat die neu geschaffene Funktion des Chief Strategy Officer besetzt. Paul Gao, zuletzt als Senior Partner bei McKinsey & Company in Hongkong tätig, wird die Stelle übernehmen, wie der DAX-Konzern mitteilte. Gao verfüge über langjährige Erfahrung in der Automobilindustrie, wo er chinesische und globale Klienten betreute. "Mit seinem internationalen Profil wird er künftig alle Aspekte der Mercedes-Benz Strategie steuern", so der Konzern.

Adesso erwirbt übrige Anteile an IoT-Spezialist Com2m

Die Adesso SE hat ihre Beteiligung an der Com2m GmbH auf 100 Prozent aufgestockt von zuletzt rund 59 Prozent. Das bisher assoziierte Unternehmen soll mit Wirkung zum 1. Januar 2022 auf Adesso verschmolzen werden. Wie das Dortmunder IT-Dienstleistungsunternehmen mitteilte, sollen die operativen Führungskräfte und Verkäufer das Geschäft in verantwortlichen Positionen bei Adesso im Bereich Manufacturing Industry weiterentwickeln. Als Kaufpreis sei ein niedriger einstelliger Millionen-Euro-Betrag vereinbart worden.

Flatexdegiro erwartet schwächeres Kundenwachstum

Der Online-Broker Flatexdegiro wird bei seinen Annahmen für das Kundenwachstum und die abzuwickelnden Transaktionen im Gesamtjahr pessimistischer. Gleichzeitig sieht das SDAX-Unternehmen eine bessere Monetarisierung seiner Angebote. Im ersten Halbjahr hat Flatexdegiro nach vorläufigen Zahlen unterdessen bereits mehr verdient als im gesamten Jahr 2021.

Fuchs Petrolub kauft Aktien für bis zu 200 Millionen Euro zurück

Der Schmierstoffhersteller Fuchs Petrolub kauft eigene Aktien zurück. Wie der MDAX-Konzern mitteilte, will er im Zeitraum bis maximal 29. März 2024 bis zu 6 Millionen eigene Aktien - jeweils zur Hälfte Stamm- und Vorzugsaktien - im Volumen von bis zu 200 Millionen Euro zurückkaufen. Das Programm beginnt am 27. Juni. Fuchs Petrolub will die erworbenen Aktien einziehen.

S&P und Moody's statten Hugo Boss mit Investmentgrade-Ratings aus

Der Modekonzern Hugo Boss hat sowohl von Standard & Poor's (S&P) als auch von Moody's das begehrte Investmentgrade-Rating erhalten. Wie S&P mitteilte, stuft die Agentur Hugo Boss mit BBB ein. Bei Moody's lautet die analoge Einstufung Baa2. Der Ausblick ist bei beiden Agenturen stabil.

Astrazeneca erhält positive Studiendaten für Polyneuropathie-Therapie

Der britische Pharmakonzern Astrazeneca hat einen Studienerfolg mit seinem Medikament Eplontersen zur Behandlung der familiären Amyloid-Polyneuropathie erzielt. Wie das Unternehmen mitteilte, wurden in einer Phase-3-Studie die primären und sekundären Endpunkte erreicht.

Easyjet kauft 56 neue Airbus und wandelt 18 Bestellungen um

Easyjet kauft 56 Flugzeuge der Airbus A320neo-Familie und wandelt 18 Bestellungen aus der A320neo-Familie in A321neo-Flugzeuge um. Wie die britische Billigfluggesellschaft mitteilte, sollen die neuen Flugzeuge zwischen 2026 und 2029 ausgeliefert werden, die A321neo-Maschinen zwischen 2024 und 2027.

Vattenfall versorgt Air Liquide mit Strom aus erneuerbaren Quellen

Der schwedische Energieversorger Vattenfall wird den französischen Gasekonzern Air Liquide langfristig mit Strom aus erneuerbaren Quellen beliefern. Wie die Vattenfall Group mitteilte, hat sie mit Air Liquide einen Liefervertrag für 15 Jahre geschlossen über rund 500 Gigawattstunden Strom pro Jahr aus dem Offshore-Windpark Hollandse Kust Zuid, der Vattenfall, BASF und der Allianz gehört.

Bundeskartellamt prüft Wettbewerbsbeschränkungen durch Google Maps

Das Bundeskartellamt nimmt die Kartendienste von Google genauer unter die Lupe. Wie die Behörde mitteilte, hat sie ein Verfahren gegen die deutsche Google-Gesellschaft und den Mutterkonzern Alphabet wegen möglicher Wettbewerbsbeschränkungen bei Google Maps eingeleitet.

Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com

DJG/err

(END) Dow Jones Newswires

June 21, 2022 07:12 ET (11:12 GMT)

Copyright (c) 2022 Dow Jones & Company, Inc.