Zum Montag ist die Aktie von Beiersdorf nach nur rund drei Monaten Abstinenz wieder in den DAX aufgestiegen, wo der Nivea-Hersteller mit offenen Armen empfangen wurde. Dafür gibt es auch gute Gründe, denn zuletzt entwickelte der Titel sich in einem mehr als herausfordernden Marktumfeld mehr als ansehnlich. Wie die "FAZ" schreibt, hätte Beiersdorf den DAX in den letzten Monaten gut stützen können.In jedem Fall wäre der deutsche Leitindex wohl weniger abgestürzt als mit der Aktie von Delivery Hero, welche nun für Beiersdorf ...

